L'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 prosegue nella serata di giovedì 20 ottobre con la seconda puntata serale di questa settimana.

Le anticipazioni rivelano che, per uno dei concorrenti di questa edizione arriverà il momento di lasciare definitivamente la casa di Cinecittà e quindi uscire di scena dal programma. E, tra i vipponi a rischio, spicca il nome di Antonino Spinalbese.

Spazio anche al ritorno di Marco Bellavia che tornerà in studio a distanza di un po' di giorni dal suo ritiro ufficiale dal programma di Canale 5.

Prevista una nuova eliminazione: anticipazioni Grande Fratello Vip del 20 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata serale del GF Vip 7 in onda giovedì 20 ottobre in prime time su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per una nuova eliminazione definitiva dalla casa.

Questa volta, come svelato dal conduttore Alfonso Signorini, il risultato del televoto che vede coinvolti sei concorrenti, sarà eliminatorio e di conseguenza per uno di loro arriverà il momento di uscire di scena definitivamente dal cast del reality show.

Antonino, Alberto, Giaele, Cristina, Attilio e George: tra questi si nasconde il nome del prossimo eliminato ufficiale di questa settima edizione e a decidere le loro sorti sarà il pubblico da casa attraverso il televoto.

Antonino Spinalbese a rischio eliminazione dalla puntata del GF Vip di giovedì 20 ottobre

Ad oggi, colui che sembra essere decisamente sfavorito e quindi in lizza per essere eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip è Antonino Spinalbese, protagonista nel corso dell'ultima puntata di uno scontro verbale acceso con Edoardo Donnamaria che non è piaciuto affatto al pubblico social.

L'ex fidanzato di Belen Rodriguez verrà fatto fuori dalla casa del GF Vip? Lo scopriremo nel corso della puntata di giovedì sera, la quale sarà caratterizzata da un altro momento attesissimo dagli spettatori del reality show Mediaset.

L'atteso ritorno di Marco Bellavia: anticipazioni Grande Fratello Vip del 20 ottobre

Le anticipazioni di questa seconda puntata settimanale, infatti, rivelano che in studio ci sarà spazio per l'atteso ritorno di Marco Bellavia.

A distanza di un po' di settimane dal suo chiacchieratissimo ritiro dalla casa e dopo aver mandato un videomessaggio ai suoi compagni di avventura, Marco tornerà in studio per avere un confronto diretto.

L'ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip avrà modo di raccontare al padrone di casa come sta e successivamente sarà protagonista di un chiarimento con i suoi compagni di gioco, molti dei quali accusati di avergli voltato le spalle in un momento di grande difficoltà personale.