Nella casa del Grande Fratello Vip continua a far discutere la neo coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I due, sin dal loro ingresso in casa, hanno palesato un reciproco interesse, fin quando si sono poi dichiararti amore a vicenda, formando la prima coppia di questa edizione del GF. Tuttavia, nel pomeriggio di sabato 29 ottobre, i due fidanzati hanno litigato furiosamente a causa di una battuta di Edoardo nei confronti di Carolina.

GFVip, Antonella sbotta contro Edoardo

Ad accendere la miccia è stato Edoardo Donnamaria il quale, parlando con Carolina Marconi, le ha detto: “Mi fai arrapare”, il tutto davanti alla sua fidanzata Antonella Fiordelisi, la quale si è molto arrabbiata.

Immediatamente, il volto di Forum ha cercato di giustificarsi, spiegando che la sua era una battuta innocente altrimenti non l’avrebbe fatta davanti a lei. Ad ogni modo, Fiordelisi non ha voluto accettare la spiegazione e ha sbottato dicendo: “Non me ne frega nulla, non dovevi fare questa cosa, certe battute non devi neanche farle. Pensa se io avessi detto la stessa cosa ad Antonino, non penso ti sarebbe andata bene come cosa”. La gieffina non si è fermata e ha continuato a dire a Edoardo di aver sbagliato, aggiungendo: “Se io avessi fatto questa battuta, allora sarei passata per una poco di buono. Invece se la fai tu sei il simpatico che fa le battute. Adesso basta, non ci sto”. A questo punto anche Luca ha dato ragione ad Antonella, dicendo che lui non avrebbe mai detto una cosa del genere e che ha fatto bene Fiordelisi ad arrabbiarsi.

Urla fuori dalla casa contro Giaele, Antonino sente tutto

Negli ultimi giorni, Antonino Spinalbanese, dopo l’uscita di Ginevra Lamborghini, si è avvicinato sempre di più alla sposata Giaele De Donà. I due, durante la notte di venerdì, si sono appartati sotto le coperte e le immagini hanno immediatamente fatto il giro del web.

Alcuni fan del gieffino non hanno preso bene questo avvicinamento di Antonino a Giaele e alcune ragazze, sabato 29 ottobre, si sono recate fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, per urlare un messaggio molto chiaro all’ex di Belen. Le ragazze in questione hanno urlato: “Anto per favore fermati. Stai facendo un brutta figura, una figura orrenda”.

Immediatamente, il GF ha alzato il volume della musica per coprire le urla all’esterno della casa, ma Antonino aveva già sentito tutto. Giaele, nonostante sia sposata, ha più volte ribadito di avere un amore libero con il suo partner e quindi non si sente minimamente frenata se, all'interno della casa più spiata d'Italia, dovesse trovare una persona di suoi gradimento. Non resta che attendere la puntata di lunedì 31 ottobre per scoprire come si evolverà questo rapporto.