L'intervento di Ginevra nel momento dedicato a lei, Antonino ed Edoardo, non è piaciuto affatto ad Antonella, che alla fine della diretta del Grande Fratello Vip si è scagliata duramente contro l'ex compagna d'avventura. La giovane napoletana non ha gradito le critiche che Lamborghini ha rivolto sia a lei che a Spinalbese per il flirt che hanno finto di avere per far ingelosire Donnamaria. L'influencer ha dato della "gatta morta" all'ex vippona che secondo lei si sarebbe avvicinata ad un uomo essendo fidanzata con qualcuno fuori.

Aggiornamenti sul post diretta del Grande Fratello Vip

I commenti piccati che Ginevra ha fatto sul suo avvicinamento strategico ad Antonino, non sono piaciuti affatto ad Antonella, che a fine puntata ha sparato a zero sull'ex coinquilina.

Fiordelisi ha trovato esagerata e incoerente Lamborghini che solo pochi giorni fa avvertiva Spinalbese di essere in crisi con il fidanzato proprio a "causa" sua.

La 24enne non ha apprezzato l'intervento a gamba tesa dell'ereditiera durante la diretta del Grande Fratello Vip del 17 ottobre, e l'ha fatto notare con uno sfogo che i siti di gossip stanno riportando nelle ultime ore.

"Lei sarebbe una santa? La scorsa volta diceva ad Antonino che lo stava aspettando e, adesso che tutti lo stavano attaccando, l'ha fatto pure lei.

Un'incoerenza incredibile", ha sbottato l'influencer l'altra notte tra le mura di Cinecittà.

La precisazione dell'ereditiera dopo il Grande Fratello Vip

"Stava solo cercando gli applausi, ha fatto la maestra", ha proseguito Antonella nell'invettiva contro Ginevra alla fine della puntata numero nove del Grande Fratello Vip.

Fiordelisi ha dato della "gatta morta" all'ex compagna d'avventura, soprattutto perché secondo lei avrebbe avuto atteggiamenti equivoci con Antonino pur essendo fidanzata.

"Dallo studio si vuole sempre inserire, ma che vuole? Ha sempre giocato, anche con lui", ha aggiunto ancora la ragazza riferendosi al rapporto che la sorella di Elettra ha instaurato con Spinalbese nella casa.

"Ma ragiona in base al pubblico? Prima era in crisi perché voleva Antonino, oggi no? Allora è falsa e fa la santa", ha detto un'Antonella fuori controllo al termine dell'ultima diretta del reality Mediaset.

La giovane, poi, ha cercato di convincere l'ex di Belen che Lamborghini non sarebbe né una buona amica né niente di più per lui, che una persona come lei sarebbe meglio perderla che trovarla.

La riflessione del protagonista del Grande Fratello Vip

Mentre Antonella inveiva contro di lei all'interno della casa, Ginevra usava i social network per spiegare il perché ha attaccato Antonino durante la diretta.

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, ha precisato di volere ancora un gran bene a Spinalbese, e proprio per questa ragione l'ha spronato a tornare ad essere sé stesso e a non cadere in giochetti infantili che poco hanno a che fare con il suo carattere.

Dopo che i fan l'hanno informata che il parrucchiere c'è rimasto molto male per le critiche che gli ha rivolto, Lamborghini ha chiesto ufficialmente un confronto con lui per rassicurarlo sulla loro bella amicizia.

Questo faccia a faccia potrebbe avvenire già nel corso della decima puntata del reality-show, prevista per giovedì 20 ottobre (quando ci sarà anche il ritorno in video di Marco Bellavia).

Antonino, invece, si è detto deluso e amareggiato per le cose che Ginevra ha detto contro di lui, soprattutto perché sembra aver frainteso una sua frase sul loro rapporto.

"Mi sono esposto e sbilanciato tanto con lei", ha ripetuto più volte l'ex di Belen lasciando intendere che per l'ereditiera potrebbe provare qualcosa in più di un semplice sentimento d'amicizia.