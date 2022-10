Al termine dell'ottava puntata del Grande Fratello Vip, è successo di tutto. Antonino è finito al centro di molte discussioni notturne, da quella con Giaele che l'ha accusato di non essersi esposto per difenderla in diretta a un'altra con Edoardo sulle nomination della serata. Il bel Spinalbese, poi, è stato avvicinato da Antonella, che per molte ore l'ha stuzzicato dicendosi certa che tra loro ci sarebbe un reciproco interesse. L'ex di Belen non si è esposto, quindi non ha né confermato né smentito la versione di Fiordelisi.

Aggiornamenti dalla casa del GF Vip

Antonino è sicuramente il concorrente più corteggiato della settima edizione del Grande Fratello Vip. Un filmato che è stato mandato in onda il 13 ottobre, ha messo in evidenza l'attrazione fisica che la maggior parte delle donne del cast ha nei confronti di Spinalbese.

Se i primi giorni sembrava stesse nascendo qualcosa tra l'ex di Belen e Ginevra, la squalifica di quest'ultima ha rimescolato le carte e ha favorito l'avvicinamento di Giaele al bel vippone.

I due si stuzzicano da oltre una settimana e l'influencer ha ammesso che se non fosse sposata tra lei e il parrucchiere ci sarebbe stato un flirt al cento per cento.

Il genovese continua a non sbilanciarsi e si gode lo spettacolo dall'esterno, come quando durante l'ottava puntata Ginevra e Giaele hanno bisticciato a distanza su chi delle due avrebbe fatto colpo sul compagno d'avventura.

La 'terza incomoda' al Grande Fratello Vip

Stando a quello che è accaduto la notte scorsa nella casa del Grande Fratello Vip, il modo di dire "tra i due litiganti il terzo gode" sembra calzare a pennello.

Se Giaele ha protestato anche con Antonino per averla fatta passare per una poco di buono che si intromette in una conoscenza e Ginevra è stata "messa all'angolo" dai fan che hanno sottolineato che non sarebbe in crisi col fidanzato perché poche ore prima era a casa sua, una terza vippona si è fatta strada a suon di provocazioni e ammiccamenti.

Come raccontano i siti di Gossip in queste ore, alla fine dell'ottava puntata del reality Antonella ha preso da parte Spinalbese e gli ha confessato di essere interessata a lui.

"Mi piaci, esteticamente sei il mio prototipo", ha detto Fiordelisi al silenzioso compagno d'avventura.

Edoardo ha cercato di interrompere la conversazione portando la 24enne in una zona della casa dove potevano scambiarsi qualche tenerezza, ma lei si è allontanata dopo pochi minuti ed è tornata da Antonino.

Triangoli e gelosie al Grande Fratello Vip

Visto che Antonino non le rispondeva in nessun modo sulla dichiarazione d'interesse che gli aveva appena fatto, Antonella ha continuano a stuzzicarlo dicendogli: "Anch'io penso di essere il tuo prototipo, ma non lo ammetti".

"Io lo dico che mi piaci, e secondo me è anche al contrario. Forse tra un mesetto me lo dirai", ha aggiunto Fiordelisi la notte scorsa tra le mura di Cinecittà.

Non contenta di aver provocato Spinalbese a lungo, la bella influencer ha detto anche: "Ti voglio dare del tempo, io sono una che dice tutto e subito, tu no".

"Sai che penso, però? Che ti piaccio anch'io da sempre".

La ragazza è convinta che l'ex di Belen Rodriguez sia attratto da lei ma fatichi ad ammetterlo per una questione di carattere.

Il corteggiatissimo Antonino è rimasto sul vago sostenendo che nella casa ci sono tantissime belle donne, compresa Antonella, ma non si è sbilanciato su quale potrebbe avvicinarsi al suo ideale.

Il ligure, inoltre, non sa che Ginevra potrebbe aver mentito dicendo di essere in crisi col fidanzato: i fan hanno dimostrato che nel pomeriggio del 13 ottobre l'ereditiera era a casa del compagno Edoardo.