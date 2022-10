Giovedì 6 ottobre 2022 è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini insieme alle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Nella puntata si è parlato nuovamente del caso Marco Bellavia e, ovviamente non è mancato il malumore e non sono mancati neppure i commenti durante la diretta e anche dopo. Tuttavia, durante la puntata, il Grande Fratello ha deciso di donare a Pamela Prati una camera privata e questo ha mandato su tutte le furie Patrizia Rossetti.

Litigata nella notte tra Prati e Rossetti

Questo Grande Fratello Vip si distingue per essere molto movimentato sin dal primo giorno e non si smentisce a quasi un mese dall’inizio. Durante l’appuntamento del 6 ottobre, il Grande Fratello ha deciso di donare a Pamela una camera privata, scatenando così il malumore degli altri inquilini. Verso le 4 del mattino del 7 ottobre, Patrizia si è sfogata con il resto delle inquiline dicendo: “Quella finge di svenire e piange per finta. A lungo andare poi si notano i caratteri e la falsità. Lei con me non campa adesso. Io le ho detto nel confessionale di tenersi lei che fa audience e di farla vincere, perchè tanto ha già fatto una pessima figura 7 anni fa e quindi tutta Italia sa chi è”.

A raccontare quanto è accaduto è stata Giaiele, la quale ha detto che, mentre si stava recando a letto, ha sentito la lite tra Pamela e Patrizia. Quest’ultima continuava a rimproverare l’ex star del bagaglino di aver chiesto la suite privata e di piangere tutto il giorno in confessionale per impietosire il pubblico. A dare conferma di questa lite è stata poi la regia la quale ha mandato un breve filmato della discussione tra le due donne della casa, in cui si vedeva Patrizia urlare: “Io non faccio come te che passi le giornate a far finta di piangere in confessionale.

Tu non sei amica delle donne e non dire cavolate. Se hai dei problemi vattene a casa".

Patrizia contro Alfonso

Patrizia Rossetti non è riuscita a tollerare il gesto di Alfonso Signorini di donare una camera singola a Pamela e, chiusa la diretta con lo studio, la donna non ha riservato belle parole neanche per il conduttore del Grande Fratello Vip.

Patrizia, sfogandosi con gli altri vipponi in casa, ha esordito dicendo che non è giusto dare la camera privata a Pamela che non se la meritava. Rossetti si è arrabbiata anche con Alfonso, dicendo che Pamela non è poi neanche così carina come si dimostra dentro la casa e che fa finta di svenire per attirare la sua attenzione. Pare dunque che in casa ci siano tutti i buoni propositi per un nuovo clima di tensione, in attesa della prossima puntata in onda lunedì 10 ottobre.