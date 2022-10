Gli ultimi retroscena sul Grande Fratello Vip 7 rivelano che nella casa di Cinecittà starebbero per arrivare nuovi concorrenti.

Sono sei i nomi degli aspiranti vipponi che sarebbero in lizza per varcare la soglia della porta rossa nel corso delle prossime settimane di messa in onda del reality show, condotto da Alfonso Signorini.

Ta i nomi che stanno circolando spicca anche quello dell'ex tronista di Uomini e donne, Luca Onestini.

Nuovi concorrenti in arrivo al Grande Fratello Vip 2022

Nel dettaglio, i retroscena sul Grande Fratello Vip 2022 rivelano che gli autori starebbero lavorando per mettere a punto una sorta di "nuovo cast" che dovrebbe andare a rafforzare quello attualmente in gioco, dopo le varie eliminazioni "a tappeto" e le squalifiche che sono avvenute in queste settimane.

Presto, quindi, nuovi personaggi varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà, pronti a mettersi in gioco 24 ore su 24 sotto i riflettori.

Sono sei i nomi dei nuovi concorrenti che sarebbero attualmente in lizza per questa settima edizione del reality show e tra questi spicca anche quello di Luca Onestini.

Chi sono i sei concorrenti in lizza per il Grande Fratello Vip: gli ultimi retroscena

L'ex tronista di Uomini e donne in passato ha avuto già modo di varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà durante la seconda edizione della versione "Vip", all'epoca condotta da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini come opinionista.

Luca Onestini potrebbe rivivere tale esperienza per la seconda volta e chissà se riuscirà a trovare una nuova "fiamma" come era successo nella sua prima edizione, quando perse la testa per Ivana Mrazova.

Tra i sei concorrenti in lizza spicca anche il nome di Oriana Marzoli, un'influencer che sarebbe nota per la sua partecipazione a un bel po' di reality show in onda sulla tv spagnola.

Edoardo Tavassi in lizza come nuovo concorrente del GF Vip

Le porte della casa di Cinecittà potrebbero spalancarsi per accogliere anche Helena Prestes, modella brasiliana amica di Nikita.

In lizza spiccherebbe anche il nome di Edoardo Tavassi, reduce dall'esperienza all'ultima edizione de L'Isola dei famosi, dove si è messo in gioco insieme alla sorella Guendalina, anche lei in passato protagonista della versione "nip" del reality.

Tra i possibili nuovi concorrenti del GF Vip in pole position ci sarebbe anche Sarah Altobello, in passato già naufraga all'Isola dei famosi, e Raffaello Mazzoni, protagonista dell'ultima edizione de La pupa e il secchione.