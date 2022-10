Uno dei tanti problemi che devono affrontare gli autori del Grande Fratello Vip in questo "incasinato" inizio di stagione, è la richiesta di una concorrente di lasciare il gioco. Sono giorni, infatti, che Sara Manfuso palesa la sua volontà di abbandonare la casa per una serie di motivazioni, una su tutte le pesanti critiche che le fa Sonia Bruganelli in ogni puntata in diretta. Stando a quello che ha appreso Fanpage in queste ore, l'opinionista tv vorrebbe abbandonare la casa ma gli addetti ai lavori starebbero facendo di tutto pur di convincerla a rimanere.

Aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello Vip

In queste ore sta accadendo di tutto al Grande Fratello Vip. A partire dalle ore 13 di mercoledì 5 ottobre, la diretta dalla casa è sospesa pare a causa di seri problemi tecnici.

In un primo momento, però, i fan hanno ipotizzato che il programma fosse stato messo in stand-by per censurare la "fuga" di Sara Manfuso dalle mura di Cinecittà, le stesse che dice di voler abbandonare da giorni.

Stando a quello che riportano i siti d'informazione, però, il live su Mediaset Extra sarebbe interrotto per motivi che esulano dalla concorrente, che comunque resta ferma sulla propria posizione.

Oggi pomeriggio, l'opinionista politica sarebbe decisa nel lasciare il gioco che ha iniziato solo due settimane fa e non farebbe altro che ribadirlo sia in confessionale che chiacchierando con i coinquilini.

I tentativi della produzione del Grande Fratello Vip

I giornalisti, dunque, confermano che Sara vorrebbe abbandonare la casa del Grande Fratello Vip (cosa che non è ancora successa, a differenza di come si è vociferato sui social network nelle ultime ore), ma gli addetti ai lavori le starebbero provando tutte per farle cambiare idea.

"Lei non se la sente più di continuare ma gli autori starebbero cercando di trovare un modo per convincerla a restare, la vorrebbero trattenere", si legge sul web il 5 ottobre.

Insomma, Manfuso è ancora una concorrente del reality Mediaset, ma già domani sera potrebbe ritirarsi nel corso della quinta puntata.

Uno dei motivi per i quali l'opinionista tv non vorrebbe più proseguire l'avventura tra le mura di Cinecittà, sarebbero gli attacchi che Sonia Bruganelli le fa in diretta da una settimana a questa parte, frecciatine che la vippona non riesce proprio a mandare giù e che reputa fortemente ingiuste.

I motivi dello stop alla diretta del Grande Fratello Vip

La volontà di Sara di ritirarsi dal gioco, dunque, non avrebbe nulla a che fare con l'interruzione prolungata della diretta del Grande Fratello Vip di queste ore. Dalle 13 di oggi, infatti, su Mediaset Extra e sul sito ufficiale del reality-show sono in onda le repliche di quello che è successo ieri sera.

Con un comunicato che è apparso sui profili social della trasmissione, gli addetti ai lavori hanno fatto sapere che la sospensione del live dalla casa è dovuto a problemi tecnici piuttosto importanti.

La regia riprenderà la regolare messa in onda del programma non appena la situazione tornerà alla normalità.

Non ci sarebbero fatti gravi o "incursioni" a Cinecittà dietro all'improvviso stop che ha subito la diretta del format Mediaset dal mezzogiorno di questo mercoledì: al momento (alle ore 17:30 circa), il GF Vip 7 è ancora in replica e non si sa quando ricomincerà la regolare trasmissione delle immagini dal vivo.

Non si sa neppure se i concorrenti sono stati informati di questo guasto o se la vita tra le mura di Cinecittà sta procedendo come se nulla fosse e senza sapere che nessuno sta seguendo quello che accade nella casa più spiata d'Italia.