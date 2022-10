La notte appena trascorsa nella casa del Grande Fratello Vip è stata a dir poco movimentata. Al termine della diretta di ieri sera, giovedì 6 ottobre, un accesa lite ha visto protagoniste Patrizia Rossetti e Pamela Prati. Nel diverbio è stato tirato in ballo anche il conduttore Alfonso Signorini, reo - secondo Rossetti - di aver concesso all'ex prima donna del Bagaglino privilegi non meritati. Tutto è iniziato quando alla donna la produzione del reality ha concesso una camera privata con bagno. Patrizia ha inveito contro di lei dichiarando: "E' una che fa le scene e fa finta di svenire".

Patrizia Rossetti contro Alfonso Signorini reo di aver infranto una promessa

Patrizia Rossetti che aveva ritenuto di aver subito un'ingiustizia quando è stata messa al televoto per le affermazioni su Marco Bellavia è esplosa ed ha dichiarato: "Perché lei si merita la camera singola?". Poi, ha anche aggiunto che non va bene avere queste attenzioni per alcune persone e per altre no. Patrizia, volto noto di diverse televendite, si è poi scagliata contro il conduttore Alfonso Signorini accusandolo: “Alfonso, mi hai fatto una promessa. Vai un po’ a fan***”. La donna infervorita ha addirittura detto di essere pronta ad abbandonare la casa se le cose vanno avanti così.

La concorrente è esplosa nella notte contro la produzione del Grande Fratello Vip

Cristina Quaranta cercava di placare gli animi, ma la situazione è esplosa quando è arrivata proprio Pamela Prati. Tra le due donne è nata un'accesa discussione in cui sono volate parole anche piuttosto pesanti. Patrizia si è scagliata contro la produzione, accusandola di fare audience con Pamela Prati.

Poi, li ha invitati a farla vincere specialmente dopo la figura bruttissima che ha fatto alcuni anni fa sempre nello stesso reality. Chi segue il GF Vip ricorderà che l'ex prima donna del bagaglino lasciò la casa dopo aver inveito contro Alfonso Signorini. E' diventata cult la sua affermazione: "Chiamatemi un taxi!" Pamela Prati non è di certo rimasta in silenzio di fronte alle accuse di Patrizia Rossetti e ha replicato dicendo: "Non mi conosci, non mi devi giudicare.

Vergognati".

Poi ha anche ricordato a Patrizia di non parlare di lei, ma di andare in confessionale se ha qualche problema. La conduttrice a questo punto le ha risposto che questo non è onesto nei confronti degli altri concorrenti e che se ha problemi dovrebbe fare come Marco. Patrizia ha fatto riferimento alla decisione di Marco Bellavia di abbandonare la casa del GF Vip dopo una profonda crisi. Intanto, nelle scorse ore ha parlato il suo manager. Pamela ha chiosato chiudendo una volta per tutte la questione che la sua frase è stata di cattivissimo gusto.