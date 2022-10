Il ritorno di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip, potrebbe non essere come tanti si aspettano. Le anticipazioni della puntata del 6 ottobre parlano dell'intervento del mental coach nella diretta per fare rivelazioni "clamorose" e inedite, ma non è scontato che il tutto avverrà dagli studi di Cinecittà. Amedeo Venza, infatti, sostiene che l'ormai ex concorrente del reality Mediaset potrebbe partecipare all'appuntamento di stasera con un videomessaggio pre registrato e rivolto anche al gruppo di vipponi.

Aggiornamenti sulla diretta del Grande Fratello Vip

Da questa mattina in rete non si parla d'altro che del ritorno in tv di Marco Bellavia dopo la dolorosa uscita di scena di sabato scorso, 1 ottobre.

La prima a rendere pubblica l'anticipazione sulla sesta puntata del Grande Fratello Vip, è stata Federica Panicucci nel corso della diretta di Mattino 5 che ha condotto questo giovedì.

La presentatrice Mediaset, inoltre, ha informato i telespettatori che il mental coach è pronto a parlare con Alfonso Signorini e a fare delle "rivelazioni clamorose" sulla sua breve esperienza nella casa più spiata d'Italia.

Il direttore ha confermato tutto durante il collegamento che ha fatto dallo studio al termine del daytime odierno, ma anche lui non è sceso nei particolari del tipo di intervento che farà l'ex vippone in serata.

Il retroscena sul Grande Fratello Vip

Molti spettatori hanno subito pensato che Marco avrebbe partecipato alla sesta puntata del Grande Fratello Vip palesandosi in studio o addirittura all'interno della casa per un confronto con gli ex compagni d'avventura.

In realtà, queste sarebbero solo supposizioni perché non è così scontato che Bellavia sia presente fisicamente nella diretta del programma del 6 ottobre.

Amedeo Venza, infatti, tramite Instagram ha fatto sapere che il mental coach che in questi giorni è entrato nel cuore del pubblico possa intervenire con un videomessaggio, quindi con un discorso registrato che Alfonso Signorini manderebbe in onda in esclusiva.

Un'ipotesi da non sottovalutare, dunque, è quella che gli addetti ai lavori vogliano centellinare le notizie sul "caso" che ha monopolizzato i media nell'ultima settimana, e per farlo avrebbero deciso di rimandare a più avanti l'ospitata in studio di Marco, con tanto di intervista del conduttore.

Gli argomenti del prossimo appuntamento col Grande Fratello Vip

Tra poche ore, dunque, si scoprirà se Marco Bellavia parteciperà alla sesta puntata del Grande Fratello Vip di presenza oppure se interverrà con un videomessaggio come si vocifera da un po' sui social network.

In questi giorni, inoltre, si è detto che il ritorno in televisione dell'ex concorrente sarebbe avvenuto gradualmente e nel rispetto dei suoi tempi: anche se su Instagram si mostra sorridente e sereno, non è detto che l'uomo sia già pronto a tornare nella casa per avere un faccia a faccia con quello che i telespettatori hanno ribattezzato il "branco".

Questo confronto, infatti, potrebbe avvenire nelle prossime dirette, mentre stasera l'argomento potrebbe essere affrontato in modo generale lanciando qualche "notizia clamorosa" da approfondire in futuro.

Il "caso Bellavia", infatti, lunedì scorso ha regalato il record d'ascolti al reality-show, quindi non sarebbe surreale pensare che gli autori vogliano puntare ancora a lungo su questa vicenda, sfruttando tutte le carte che hanno a disposizione ora che Marco non è più recluso tra le mura di Cinecittà e può parlare liberamente di come si è sentito quei giorni in cui quasi nessun vippone lo confortava pur vedendolo stare male.