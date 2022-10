Lunedì 3 ottobre nuova puntata in prime time del Grande Fratello Vip 7 su Canale 5. Il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda in diretta televisiva a partire dalle 21:40 con un appuntamento che si preannuncia denso di colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci sarà il ritiro di Marco Bellavia che a distanza di poche settimane dal suo ingresso nella casa di Cinecittà, ha preferito abbandonare definitivamente il gioco.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 3 ottobre: annullato il televoto

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova puntata del Grande Fratello Vip 7 del 3 ottobre rivelano che non ci sarà nessuna nuova eliminazione, dato che Marco Bellavia ha scelto di abbandonare definitivamente il programma.

Sui profili social del reality show di Canale 5 è stato comunicato ufficialmente che Marco, in queste ore, ha preferito abbandonare la casa di Cincittà.

Di conseguenza, il televoto di questa settimana valido per la puntata di lunedì sera, è stato annullato.

Marco Bellavia si ritira dal gioco: anticipazioni Grande Fratello Vip del 3 ottobre

Tra i concorrenti coinvolti al televoto, oltre a Marco spiccavano i nomi di Giaele De Donà e Giovanni Ciacci: nessuno dei due sarà eliminato dalla casa dopo l'addio di Bellavia.

E c'è da scommettere che, nel corso della nuova puntata del GF Vip in programma questo lunedì sera su Canale 5, si tornerà a parlare del caso Bellavia, dopo che il concorrente in questi giorni ha più volte ammesso di non essere in pace con se stesso e di soffrire di depressione.

Alfonso Signorini affronterà l'argomento in studio e con gli altri concorrenti che sono ancora protagonisti del reality show, molti dei quali avevano voltato le spalle a Marco in questo momento di difficoltà che stava riscontrando all'interno della casa più spiata d'Italia.

Lino Guanciale contro il Grande Fratello Vip 7: la prima sfida il 3 ottobre

E poi ancora, le anticipazioni sulla prossima puntata serale del GF Vip 7 del 3 ottobre rivelano che, come di consueto, ci sarà spazio per una nuova tornata di nomination che porteranno ai nomi dei concorrenti a rischio uscita in vista della puntata di giovedì 6 ottobre.

Intanto, a partire da questo lunedì sera, cambierà il competitor per il reality show nella sfida ascolti del prime time.

Su Rai 1, infatti, ci sarà il debutto di Sopravvissuti, la nuova serie televisiva di Rai 1 che vede protagonista Lino Guanciale.

Una fiction particolarmente attesa dal pubblico e dagli spettatori della rete ammiraglia della tv di Stato: riuscirà a dare filo da torcere al reality show Mediaset che, in queste settimane, ha registrato una media del 19%? Al pubblico da casa l'ardua sentenza finale.