Cambio programmazione per il Grande Fratello Vip 7 in prime time. Il reality show condotto da Alfonso Signorini subirà delle sostanziali modifiche a partire dal prossimo novembre, dato che in casa Mediaset ci saranno una serie di novità legate al palinsesto di prime time.

Il motivo avrà a che fare con i Mondiali di calcio 2022 che verranno su Rai 1 e che troveranno ampio spazio nella fascia di prima serata.

Sospesa la doppia puntata del Grande Fratello Vip: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, da metà novembre la programmazione del Grande Fratello Vip 7 subirà delle sostanziali modifiche in prime time.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini sta andando in onda con doppio appuntamento serale: la puntata del lunedì e quella del giovedì, prevista dalle 21:40 all'1:30 circa.

Tuttavia, con l'inizio dei Mondiali di calcio che troveranno ampio spazio sulla rete Rai, ecco che l'appuntamento con il GF Vip verrà ridotto in prime time.

Per evitare "sprechi" in un periodo in cui la maggior parte degli spettatori saranno interessati alle partite dei Mondiali di calcio 2022, ecco che Mediaset ha scelto di sospendere la doppia puntata serale del reality show.

Da novembre stop al doppio appuntamento serale con il GF Vip

L'ultima puntata andrà in onda il 10 novembre, dopodiché dalla settimana successiva saranno trasmessi dei film nel prime time del giovedì.

La doppia puntata serale del GF Vip risulta sospesa dal 17 novembre in poi e successivamente anche durante il mese di dicembre e in concomitanza con il periodo delle feste natalizie. Confermato, invece, l'appuntamento del lunedì sera.

Tuttavia, la settima edizione del reality show dovrebbe avere una durata fiume, motivo per il quale da gennaio 2023 in poi Mediaset potrebbe tranquillamente ripristinare la doppia puntata serale su Canale 5, fino al termine della stagione.

Non solo GF Vip, cambia anche la programmazione del sabato da novembre

Cambiamenti anche per quanto riguarda il sabato sera, dove l'appuntamento con Tu si que vales condotto da Belen Rodriguez chiuderà i battenti sabato 19 novembre con la messa in onda della finalissima.

Dalla settimana successiva, ecco che in prime time ci sarà spazio per le repliche di Felicissima Sera, lo show che ha visto protagonisti Pio e Amedeo nella passata stagione televisiva.

Di conseguenza saranno delle repliche a sfidare le puntate conclusive di Ballando con le stelle, lo storico show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, in onda dall'8 ottobre.

Al venerdì sera, invece, dopo l'ultima puntata di Viola come il mare con Can Yaman andrà in onda la serie televisiva "Le indagini di Padre Clement", in prima visione assoluta.