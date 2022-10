Proseguono i consueti appuntamenti con la soap il Paradiso delle Signore, giunta alla sua settima stagione, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso del prossimo episodio in onda il 4 ottobre, non potevano mancare nuovi ed interessanti colpi di scena. In particolare, l'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali, quali Matilde Frigerio. Dopo il repentino cambio di programma attuato da Adelaide, adesso è lei la vicedirettrice anziché Vittorio Conti. Quest'ultimo è rimasto molto amareggiato dalla scelta compiuta.

Soprattutto perché ci aveva messo le speranze. Voleva riconquistarsi il suo posto da direttore all'interno del suo amato magazzino e mai si sarebbe aspettato che le due donne si coalizzassero togliendogli questa opportunità.

Matilde ha il via libera all'interno del Paradiso delle Signore

Nel corso della prossima puntata de Il Paradiso delle Signore, il clima nel magazzino continua ad essere pesante, soprattutto per Flora. Da quando Matilde si è presentata ufficialmente a tutto lo staff in qualità di vicedirettrice, per lei si prospetta essere un periodo molto difficile. Siccome, infatti, Frigerio ha ottenuto il via libera da Adelaide per rivestire il suo ruolo all'interno dell'atelier come meglio crede, purché renda difficile la vita della stilista, quest'ultima e il Commendatore Umberto sono seriamente preoccupati su ciò che potrà succedere d'ora in avanti.

D'altronde è risaputo che la Contessa, se si mette in testa una cosa, fa di tutto pur di raggiungerla.

Tuttavia, Matilde adesso ha un unico obiettivo: dopo aver deluso profondamente Vittorio rubandogli il posto all'interno del suo amato Paradiso, vuole impegnarsi per sorprenderlo positivamente, facendosi perdonare da lui.

La capocommessa del Paradiso ha un'idea

Veronica è preoccupata perché teme che Ezio possa dimenticarsi il loro anniversario. Pertanto, Gemma cerca di rendersi utile e, per l'occasione, chiede il supporto a Stefania. Le chiede di assicurarsi che suo padre si ricordi dell'evento romantico. Ovviamente, la giovane Colombo si presta nel darle una mano.

Infine, dopo essersi infortunata durante le prove di ballo, la capocommessa del Paradiso, Irene, ha una brillante idea. Pur di non lasciare solo Salvatore in questa impresa, trova una perfetta sostituta: Elvira. Con l'avvicinarsi della gara di ballo al Circolo, lei è l'unica che può aiutarlo a vincere. Fortunatamente, la giovane donna accetta di buon grado, così Salvo può continuare ad esercitarsi per vincere i due biglietti per la crociera. In questo modo, potrebbe trascorrere del tempo con la sua amata Anna.