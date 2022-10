Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 dal 31 ottobre al 4 novembre 2022, vedranno Maria al centro dell'attenzione, dopo che la ragazza si ritroverà a fare i conti con le pesanti umiliazioni di Flora Ravasi.

Intanto Vito si ritroverà a dover affrontare Armando, dopo che il capo-magazziniere ha scoperto un dettaglio che ha destato non pochi sospetti.

Spazio anche alle vicende di Anna e Salvatore, i quali si ritroveranno alle prese con un momento particolarmente delicato e complicato.

Maria viene umiliata da Flora: anticipazioni Il Paradiso al 4 novembre 2022

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fino al 4 novembre 2022, rivelano che Flora non sarà per niente serena e contenta del successo che sta riscuotendo Maria, la quale potrebbe metterla tranquillamente nell'ombra.

Ecco perché la stilista del grande magazzino deciderà subito di sfogarsi con il suo potente fidanzato Umberto, al quale confesserà di essere in crisi perché teme che Maria possa soffiarle il posto da stilista al grande magazzino milanese.

Come se non bastasse, poi, Flora si renderà protagonista anche di una scenata nei confronti della giovane ragazza. Maria verrà umiliata dalla stilista e per lei sarà un durissimo colpo da accettare.

Maria non potrà nascondere la sua sofferenza per l'umiliazione che ha provato dopo le parole di Flora e verrà prontamente consolata da Vito.

Vito viene incastrato da Armando: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 4 novembre

A proposito del nuovo arrivato, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore al 4 novembre 2022, rivelano che Armando farà una scoperta decisamente preoccupante sul conto di Vito.

Il capo-magazziniere del negozio, infatti, scoprirà che Vito custodisce una foto di Maria all'interno del suo portafoglio. Per quale motivo? Un episodio che desterà non pochi sospetti in Armando, il quale deciderà di vederci chiaro in tutta questa vicenda.

Ecco allora che il capo-magazziniere deciderà di confrontarsi con Vito: gli spoiler della soap opera rivelano che a quel punto Armando finirà per incastrare Vito, mettendolo al corrente della scoperta che ha fatto.

Un duro colpo per Vito che, a quel punto, si ritroverà costretto a far chiarezza sulla vicenda: il ragazzo confesserà anche la sua vera data e luogo di nascita.

Salvatore deluso da Anna: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 4 novembre

Spazio anche alle vicende di Anna e Salvatore: le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera di Rai 1, rivelano che la donna dopo aver confessato la verità su Quinto, proverà a rimettere in piedi il suo matrimonio col giovane Amato.

Eppure, per Salvo, la scoperta di tutte le bugie sul conto della sua amata e quel segreto che gli ha tenuto nascosto durante il soggiorno in America, gli provocherà un grande dispiacere.

Per il ragazzo non sarà facile andare avanti e mettere definitivamente una pietra sopra a quello che c'è stato, anche se Anna tenterà in tutti i modi di farlo distrarre e gli proporrà anche di fare un viaggio insieme per cercare di ritrovare la loro intimità.

Sarà questo il modo giusto per far sì che tra i due possa tornare di nuovo il sereno? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap.

Gli ascolti de Il Paradiso delle signore fanno trionfare Rai 1 al pomeriggio

Intanto, dal punto di vista auditel, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore continua a regalare grandi soddisfazioni alla rete ammiraglia Rai.

Con una media giornaliera che arriva a toccare la soglia di 1,8 milioni di spettatori e uno share che oscilla tra il 20 e il 22%, la soap opera conferma di essere una delle proposte più seguite e apprezzate dal pubblico della rete ammiraglia Rai.

Dati auditel che spesse volte hanno permesso alla serie con Alessandro Tersigni di vincere la gara ascolti del pomeriggio, battendo la concorrenza capitanata da Maria De Filippi e il suo talent show Amici, giunto alla ventiduesima edizione di programmazione su Canale 5.