Proseguono i consueti appuntamenti con il Paradiso delle Signore, la soap italiana, la quale va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Durante i prossimi episodi che vanno dal 10 al 14 ottobre, non possono mancare nuovi e avvincenti colpi di scena. In particolare, i riflettori sono puntati su alcuni personaggi principali, tra i quali Adelaide e Vittorio.

Il grande ritorno di Gloria al Paradiso delle Signore

Nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, finalmente Gloria esce di prigione e può riabbracciare sua figlia Stefania.

Insieme a lei e ad Ezio fa ritorno al magazzino, dove tutti l'attendono a braccia aperte. Nel frattempo, Matilde confessa ad Adelaide il suo desiderio più grande: che Tancredi cambi profondamente. Solo così si convincerebbe a tornare da lui.

Invece, Vittorio nutre dei sospetti su Matilde e si confida con Roberto. Intanto, Don Saverio chiede a Clara di compiere un gesto di distensione nei confronti di Elide, la perpetua della canonica. Ultimamente, la madre è preoccupata per lei e si lamenta molto del suo comportamento. Improvvisamente, mentre tutti sono a casa davanti al televisore, viene trasmesso il terribile crollo di una diga. Si tratta della tragedia del Vajont.

Lo staff del Paradiso aiuta gli sfollati

Ognuno nel Paradiso delle Signore si mobilita per dare il proprio aiuto a chi è stato colpito dalla tragedia del Vajont. In particolar modo, Salvo e Marcello preparano derrate per tutti gli sfollati. Nel frattempo, Don Saverio si dà da fare per reperire abiti e coperte da spedire nei luoghi del dramma.

Anche Adelaide offre il suo contributo organizzando una raccolta fondi al Circolo. Inoltre, chiede a Fiorenza di fare affidamento alla banca Guarnieri. Tuttavia, Umberto si rifiuta perché vuole che sia la Contessa stessa a chiedere il prestito.

Roberto, invece, ha un'idea: propone a Vittorio di candidarsi per una campagna di sensibilizzazione a favore di tutte le vittime della tragedia.

Anche Gloria prende parte all'iniziativa organizzata al Paradiso, ma Veronica, da quando Moreau è uscita dal carcere, è molto preoccupata. Mentre tutti sono occupati, Matilde ne approfitta per lasciare improvvisamente la città senza avvisare nessuno.

Il clima al Paradiso continua ad essere pesante

Poco dopo, continuano ad esserci scontri con la perpetua della canonica e Don Saverio mette Clara dinanzi ad un ultimatum: se le cose non cambiano, rischia di ritornare al paese. Purtroppo, siccome la situazione non migliora, lei è costretta a lasciare la canonica. Maria, invece, è molto scoraggiata perché Flora non approva i suoi modelli. Paola se ne accorge e va a parlare con la stilista affinché possa prendere in considerazione quei bozzetti.

Purtroppo, però, lei è irremovibile.

Nel frattempo, però. il clima al Paradiso continua a non essere dei migliori poiché Adelaide minaccia ancora la stilista Ravasi. La Contessa, infatti, continua ad avere la speranza di poter tornare con Umberto, ma Marcello cerca di convincerla a voltare pagina. Successivamente, Ezio riceve ottime notizie per quanto riguarda l'annullamento del suo matrimonio con Gloria. Pertanto, Stefania tiene al corrente Veronica per rassicurarla. Ciononostante, quest'ultima invita comunque a cena Moreau per sciogliere ogni dubbio, poiché teme che possa compromettere il suo rapporto con il capostipite della famiglia Colombo. Nel corso della serata, il clima cordiale e formale viene interrotto improvvisamente da una telefonata che potrebbe minare il sogno di Veronica di sposare Ezio.

Invece, Vittorio è alle prese con lo slogan per la tragedia del Vajont. Tuttavia, grazie ad una lettera lasciata da Matilde, trova la giusta ispirazione, al punto che il Comune di Milano sceglie il suo slogan per la campagna di sensibilizzazione. Tuttavia, Frigerio scopre che Conti ha sfruttato le parole della sua lettera privata per farne una pubblicità e si arrabbia moltissimo.