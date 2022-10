Proseguono i consueti appuntamenti con la soap italiana, Il Paradiso delle Signore, giunta alla sua settima stagione dopo il grande successo riscontrato con le precedenti edizioni. Nel corso della prossima puntata che va in onda il 3 ottobre su Rai 1 a partire dalle 15:55, non possono mancare i numerosi e avvincenti colpi di scena che contraddistinguono la serie, in grado di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. I riflettori continuano ad essere puntati sulla Contessa Adelaide, la quale ha intenzione di mettere in difficoltà la sua acerrima nemica, Flora Ravasi.

La nuova vicedirettrice del Paradiso delle Signore

Nel prossimo episodio de il Paradiso delle Signore, Vittorio resta profondamente amareggiato dal comportamento di Adelaide. Dopo aver sperato di poter nuovamente essere il direttore del suo amato magazzino, in realtà la Contessa ha cambiato le carte in tavola proprio durante la trattativa finale. Purtroppo, la giovane donna aveva già in mente un piano ben preciso e non poteva tirarsi indietro. D'altronde, è risaputo che una delle sue caratteristiche principali è la grande determinazione. Nessuno riesce a fermarla quando ha in testa qualcosa.

Pertanto, Adelaide vende le sue quote a Matilde. Quest'ultima, fa il suo ingresso nel Paradiso come la vicedirettrice ufficiale e ha il permesso di esercitare il suo ruolo come meglio vuole, purché non smetta di concentrarsi sull'obiettivo principale: tormentare Flora, mettendola continuamente in difficoltà.

D'altronde, la Contessa non ha mai messo da parte il rancore che nutre nei confronti della stilista dopo che le ha soffiato l'uomo che ama: il Commendatore Umberto Guarnieri.

La capocommessa del Paradiso si fa male

Intanto, Veronica è seriamente preoccupata perché teme che Ezio possa dimenticarsi dell'anniversario del loro primo incontro.

Pertanto, sua figlia Gemma cerca di rassicurarla e di tranquillizzarla. Successivamente, Salvo viene a scoprire di una gara di ballo molto interessante. In palio vi sono due biglietti per una crociera. Quindi, decide di voler partecipare, poiché, in questo modo, quando Anna ritorna potrà farle una sorpresa meravigliosa e potranno concedersi del tempo tutto per loro.

Per l'occasione, dato che non ha mai ballato prima d'ora, si rivolge ad Irene, la capocommessa del Paradiso, la quale è molto felice di poterlo aiutare in questa romantica impresa, dandogli delle lezioni private di twist. Tuttavia, nel corso delle prove accade un imprevisto molto spiacevole: la giovane donna si fa male. In questo modo, però, non potranno prendere parte alla gara tanto attesa.