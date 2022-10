Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 sono in programma dal 3 al 7 ottobre in prima visione assoluta su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera rivelano che, per Vittorio, arriverà il momento di fare i conti con l'arrivo nel team del magazzino di Matilde e, la sua presenza, non lo renderà per niente felice.

Spazio anche alle vicende di Marco che si sentirà deluso dal comportamento della sua fidanzata Stefania mentre Marcello inizierà una nuova alleanza insieme alla contessa Adelaide.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 3-7 ottobre 2022: Vittorio guarda male Matilde

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 in programma nella settimana 3-7 ottobre 2022 rivelano che Vittorio sarà deluso e amareggiato dal fatto di non essere riuscito a riprendersi la completa gestione del grande magazzino, così come aveva sperato e sognato di fare.

Come se non bastasse, Matilde entrerà a far parte a tutti gli effetti della squadra del negozio. Frigerio otterrà il "permesso" da parte della contessa di poter esercitare le sue scelte in assoluta libertà.

E così Matilde deciderà di presentarsi allo staff del grande magazzino, facendo presente loro che da questo momento in poi sarà la vice di Adelaide.

Umberto, Flora e Vittorio subito la guarderanno male e non faranno i salti di gioia per l'arrivo della donna, temendo che possa essere una minaccia per tutti.

Marcello 'conquista' Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 3-7 ottobre

Occhi puntati anche su Marcello: dopo aver perfezionato le sue conoscenze sui temi di economia e finanza, riuscirà a conquistare la fiducia della contessa.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 7 ottobre 2022 rivelano che Adelaide deciderà di puntare su Marcello, avendo intuito che in lui c'è del talento che potrebbe venire fuori.

Ecco perché Adelaide prenderà a cuore il sogno del giovane Barbieri e gli permetterà di entrare in contatto con uno dei banchieri più stimati di Italia.

Marcello, quindi, potrà brindare a questa nuova opportunità che gli è stata data e che lo porterà a sperare di poter riconquistare di nuovo la fiducia di Ludovica.

Marco deluso dalla fidanzata: anticipazioni Il Paradiso 3-7 ottobre 2022

Spazio anche alle vicende di Marco: gli spoiler delle prossime puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivelano che il ragazzo sarà particolarmente deluso e amareggiato dal comportamento della sua fidanzata Stefania.

Il motivo? Stefania ha rilasciato la sua prima intervista televisiva davanti alle telecamere della Rai per parlare del libro scritto su sua mamma.

Tuttavia, nei ringraziamenti si è dimenticata di citare Marco: un duro colpo per il ragazzo che ha sempre sostenuto la sua amata.