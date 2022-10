L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 prosegue nelle giornate del 6 e 7 ottobre 2022 con due nuove puntate in prima visione assoluta su Rai 1.

I colpi di scena non mancheranno e, al centro dell'attenzione ci sarà Stefania che si ritroverà nei guai con il suo fidanzato Marco e dovrà trovare una soluzione per ottenere il suo perdono.

Intanto Marcello verrà convocato dalla contessa per una nuova importante offerta di lavoro che potrebbe cambiargli radicalmente la vita.

Stefania nei guai col fidanzato: anticipazioni Il Paradiso 6 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore del 6 ottobre 2022 rivelano che Stefania si ritroverà nei guai col fidanzato Marco, dopo che quest'ultimo non ha gradito il fatto di essere stato ignorato dalla ragazza durante l'intervista.

Per tale motivo, quindi, Stefania dovrà impegnarsi per cercare di farsi perdonare e fare in modo che passi al più presto questa crisi tra di loro, consapevole del fatto di essere stata poco carina nei confronti di Marco.

Intanto Maria mostrerà i suoi primi bozzetti a Paola che resterà profondamente colpita ed entusiasta. Situazione differente, invece, per Flora: la stilista del Paradiso non gradirà le creazioni di Maria che, al contrario, colpiranno positivamente Matilde.

E poi ancora, in questo nuovo episodio della soap opera pomeridiana di Rai 1, per la grande famiglia del Paradiso arriverà il momento di seguire in televisione la tanto attesa intervista di Stefania sui canali della tv di Stato.

Marcello convocato dalla contessa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 ottobre

Grandi colpi di scena anche nel corso della puntata de Il Paradiso delle signore di venerdì 7 ottobre, che andrà a chiudere questa ennesima settimana di successo della soap opera pomeridiana.

Le anticipazioni rivelano che Marcello verrà convocato dal maggiordomo di casa Sant'Erasmo: la contessa intende vederlo al più presto presso la sua abitazione per un confronto.

Intanto Stefania avrà un nuovo incontro con sua mamma Gloria e la renderà partecipe di tutto quello che sta accadendo all'esterno del carcere.

La giovane venere informerà sua madre delle attività che sta portando avanti per cercare in tutti i modi di arrivare alla scarcerazione.

Gloria viene scarcerata: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 ottobre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 del 7 ottobre 2022 rivelano inoltre che Adelaide metterà al corrente Marcello della nuova offerta di lavoro che è riuscita ad avere per lui.

Il giovane Barbieri, infatti, avrà la possibilità di lavorare fianco a fianco di uno dei più rinomati banchieri d'Italia. Un vero e proprio sogno per Marcello che in questo modo potrà dare una svolta importante alla sua vita.

Il colpo di scena, poi, arriverà nel momento in cui Stefania si ritroverà tra le mani un telegramma in cui viene annunciata la scarcerazione definitiva di sua madre Gloria.

Una notizia che cambierà per sempre la vita di Stefania e in generale quella della sua famiglia dato che, da questo momento in poi, potrà finalmente tornare ad essere serena e felice al fianco della donna che l'ha messa al mondo.

Si chiude così una settimana da record per Il Paradiso delle signore che, nel corso di queste giornate ha registrato numeri ben al di sopra delle più rosee aspettative, toccando anche la soglia del 22,50% in daytime e arrivando già a sfiorare i due milioni di spettatori.