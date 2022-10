Rimane invariata la programmazione de Il Paradiso delle Signore nei giorni festivi 1 e 2 novembre. A tal proposito la daily soap verrà trasmessa al solito orario delle 16.05 circa e le puntate saranno piene di attimi intensi. Anna, che è rientrata a Milano da suo marito, vuoterà il sacco mettendolo al corrente della vicenda di Quinto. Creduto morto, in realtà l'uomo è ancora in vita e questo rischierà di compromettere il matrimonio di Salvatore e Anna, avvenuto soltanto qualche mese fa. Problemi in arrivo anche all'interno del Paradiso delle Signore, con Matilde e Adelaide in contrapposizione.

In tutto questo Vittorio sarà indaffarato con il lancio della nuova lingerie e il rifiuto di Frigerio di ballare insieme a lui. In tale circostanza la moglie di Tancredi vuoterà il sacco, raccontando il suo passato al direttore del grande magazzino milanese.

Il Paradiso delle Signore puntata 1 novembre 2022, divergenza di idee tra Adelaide e Matilde

Nell'appuntamento di martedì 1° novembre i telespettatori assisteranno a una divergenza di idee tra Matilde e la contessa Adelaide. Infatti non saranno d'accordo sul comportamento da adottare nei confronti di Flora. Dopo aver appreso che Quinto è ancora vivo, Salvatore sarà in preda all'ansia per la sua relazione con Anna. La madre di quest'ultima, Caterina, anziché placare le preoccupazioni di Amato, le infiammerà ancora di più.

Al grande magazzino fervono i lavori per la promozione di una serie di corsetti. Sia Vittorio che Matilde vorranno organizzare una serata di gala a tema Il gattopardo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 2 novembre 2022: Adelaide sotto ricatto, Vito vuota il sacco

Nella puntata di mercoledì 2 novembre Adelaide verrà ricattata, ancora una volta, da Umberto.

La contessa di Sant'Erasmo in un primo momento preferirà tenere per sé la minaccia, non facendone parola a Matilde, ma successivamente si renderà conto di aver bisogno del suo aiuto. Anna proverà a rassicurare un inquieto Salvatore, preoccupato anche per la piccola Irene, che finalmente potrebbe riabbracciare quello che è a tutti gli effetti suo padre adottivo.

Irene, infatti, è nata dalla relazione extraconiugale tra Anna e Massimo Riva.

Armando finirà per scoprire che il nuovo contabile Vito possiede una fotografia di Maria all'interno del suo portafoglio. Sospettoso, il capo magazziniere chiederà spiegazioni al contabile e sarà così che apprenderà la verità. Vito, precisamente, ammetterà di essere innamorato di Maria Puglisi e svelerà anche dove e quando è nato. Tempo di confessioni anche per Matilde Frigerio, la quale si aprirà con Vittorio Conti rivelando una parte del suo passato. In tal modo il direttore del Paradiso delle Signore capirà le ragioni che spingono la donna a rifiutarsi di danzare con lui.