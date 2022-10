Quando torna Agnese ne Il Paradiso delle Signore 7 e cosa è successo a Tina? Questa è una delle questioni rimaste in sospeso nella soap e molti telespettatori si stanno chiedendo che fine abbia fatto la signora Amato, della quale non si hanno più notizie.

Nel frattempo, Salvatore vivrà momenti davvero drammatici, dopo che Anna - tornata dall'America - gli confesserà cosa ha scoperto su Quinto, scampato a un nubifragio. Le conseguenze del ritorno insperato di Reggiani cambieranno le carte in tavola.

Ma anche per Vittorio potrebbe arrivare un colpo di scena.

Conti sta cercando di riconquistare Matilde, ancora arrabbiata con lui per via della frase 'rubata' dalle sue lettere che ha usato per partecipare a un concorso indetto dal Comune di Milano. I due si avvicineranno di nuovo, ma i colpi di scena sono dietro l'angolo.

Vittorio deciso a riconquistare Matilde: Il Paradiso delle Signore anticipazioni novembre

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Flora lancerà una nuova collezione di corsetti e per promuovere la linea, Vittorio organizzerà un galà ispirato a Il Gattopardo.

In quell'occasione, le Veneri si vestiranno come delle principesse e balleranno il valzer. Anche Matilde sarà bellissima e Vittorio ne resterà folgorato.

Dopo un primo rifiuto, Matilde concederà un ballo a Conti e, in un'atmosfera da sogno, i due si avvicineranno molto.

Ma la magia potrebbe finire prima del previsto.

Quando torna Agnese ne Il Paradiso delle Signore?

Anna e Agnese sono partite nello stesso periodo, sebbene per motivi ben diversi. La misteriosa Imbriani ha mentito su tutta linea e, una volta tornata a Milano, dovrà fare i conti con Salvo e la verità su Quinto che è vivo, visto che è miracolosamente scampato a un nubifragio.

Di Agnese invece non sappiamo nulla, da quando ha deciso di raggiungere Tina a Londra per restarle vicino nella sua gravidanza, tra l'altro non semplice.

La signora Amato potrebbe tornare molto presto a Milano con delle notizie per Vittorio che cambierebbero ogni cosa.

Il bambino di Tina potrebbe essere di Vittorio: Il Paradiso delle Signore 7, nuove puntate

Nei mesi scorsi, Tina e Vittorio hanno avuto una storia passionale che si è poi conclusa con la reunion tra la giovane Amato e Sandro, suo marito.

La notizia della gravidanza di Tina è arrivata all'improvviso, ma siamo certi che il padre del bambino sia Sandro? Le due storie coincidono per i tempi e non possiamo escludere che sia invece Vittorio colui che ha reso la giovane Amato madre.

Al momento, non si sa ancora nulla su ciò che è accaduto a Londra ma certamente Agnese tornerà e dovrà raccontare come sono andate le cose con Tina e la sua gravidanza. Non escludiamo che ci sia un colpo di scena e che Vittorio scopra di essere diventato padre, un sogno che non ha mai realizzato con Marta.