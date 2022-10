Continuano le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 con le vicende dei protagonisti della Milano degli anni Sessanta. Secondo le anticipazioni dell'episodio numero 23, in onda mercoledì 12 ottobre, la presenza di Gloria (Lara Komar) inizierà a preoccupare Veronica (Valentina Bartolo). Clara (Elvira Camarrone), invece, continuerà ad avere problemi in canonica e Don Saverio la metterà di fronte a un bivio. Paola (Elisa Chieli), invece, noterà lo sconforto di Maria (Chiara Russo), mentre per Flora (Lucrezia Massari) continueranno le minacce di Adelaide (Vanessa Gravina).

Infine, per Ezio (Massimo Poggio) e Veronica si aprirà uno spiraglio per l'annullamento del matrimonio.

Gloria pronta a dare la sua solidarietà agli sfollati: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di mercoledì 12 ottobre raccontano che il ritorno di Gloria renderà felice la maggior parte dei protagonisti. Veronica, però, inizierà a preoccuparsi perché la presenza della donna potrebbe ostacolare il suo rapporto con Ezio e questo non farà stare affatto tranquilla la madre di Gemma. Nel frattempo proseguiranno le iniziative per aiutare le vittime della tragedia del Vajont e la signora Moreau non si tirerà indietro per dare il contributo alla proposta solidale organizzata dal grande magazzino di Vittorio Conti.

Clara messa di fronte a un bivio da Don Saverio: anticipazioni puntata di mercoledì 12 ottobre

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che sarà trasmessa mercoledì 12 ottobre vedrà protagonista anche Clara. La ragazza, infatti, avrà l'ennesimo scontro con la perpetua e Don Saverio la rimprovererà mettendola di fronte a un bivio.

Se Clara non cambierà atteggiamento dovrà lasciare la canonica e potrebbe essere costretta a ritornare al paese dicendo addio ai suoi sogni. La casa in cui abitano le ragazze potrebbe essere un'ottima occasione per Clara, ma Irene accetterebbe di vivere sotto lo stesso tetto della commessa?

Maria in difficoltà per i bozzetti mostrati a Flora

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di mercoledì 12 ottobre rivelano che per Maria non sarà facile accettare le critiche ricevute da Flora sui modelli che ha disegnato. A Paola non sfuggirà la preoccupazione della signorina Imbriani e proverà ad incoraggiarla, mentre per la compagna di Umberto i problemi non finiranno. Flora, infatti, continuerà ad essere minacciata da Adelaide che non avrà nessuna intenzione di arrendersi. Infine, Ezio parlerà con il suo avvocato che gli dirà che ci sono buone possibilità per ottenere l'annullamento del matrimonio. Il signor Colombo non perderà tempo e correrà a dare la bella notizia a Veronica: il loro sogno di sposarsi potrebbe diventare sempre più concreto.