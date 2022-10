Il Paradiso delle signore 7 prosegue su Rai 1 con le vicende dei protagonisti della Milano degli anni Sessanta e secondo le anticipazioni di giovedì 6 ottobre in primo piano ci sarà la nuova collezione. Maria mostrerà i suoi bozzetti a Paola e Matilde che ne saranno soddisfatte, mentre a Flora il lavoro della signorina Puglisi non piacerà. La stilista, invece, avrà difficoltà nella realizzazione del suo abito di punta perché non riuscirà a trovare il materiale adatto e il problema potrebbe essere risolto dalla signore Frigerio, Adelaide, invece, si darà da fare per aiutare Marcello ma non tutto andrà come previsto.

Infine, Stefania riuscirà a farsi perdonare da Marco, mentre tutto lo staff del Paradiso seguirà la sua intervista.

Flora in difficoltà con il suo lavoro: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 della puntata di giovedì 6 ottobre raccontano che in atelier ci sarà un po' di agitazione. Maria, infatti, mostrerà i suoi bozzetti a Paola che la spronerà a credere di più in se stessa e Matilde resterà colpita dai disegni della signorina Puglisi. Flora invece, non sarà affatto entusiasta del lavoro di Maria ed inoltre per lei ci saranno altri problemi. La stilista, infatti, avrà grosse difficoltà nel reperire il tessuto adatto a realizzare capo di punta della collezione.

Matilde indecisa sulla promessa fatta ad Adelaide: anticipazioni puntata di giovedì 6 ottobre

Durante la puntata de Il Paradiso delle signore 7 in onda giovedì 6 ottobre Flora sarà molto preoccupata per il suo lavoro. Il suo abito più importante, infatti, rischierà di non essere prodotto a causa della mancanza del tessuto particolare che avrebbe scelto.

Il problema potrebbe essere risolto con l'intervento di Matilde, ma la donna si renderà conto che in questo modo aiuterebbe Flora andando contro alla sua promessa ad Adelaide. Come deciderà di comportarsi la signora Frigerio?

Stefania si farà perdonare da Marco

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di giovedì, rivelano che nella puntata del 6 ottobre Adelaide si impegnerà per mantenere la promessa fatta a Marcello e per questo andrà all'incontro con il banchiere Fumagalli.

Le cose, tuttavia, prenderanno una piega inaspettata e i progetti della contessa rischieranno di saltare. Nel frattempo, Stefania riuscirà a farsi perdonare da Marco, ancora offeso per non essere stato incluso nei ringraziamenti della sua fidanzata durante la presentazione del romanzo. La grande famiglia del Paradiso dimostrerà tutto il suo affetto alla signorina Colombo riunendosi intorno alla tv per seguire la sua prima intervista Rai.