La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le trame della fiction daily, nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, per l'episodio di mercoledì 2 novembre riportano che la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) proverà a nascondere a Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) il ricatto subito dal commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). Anna Imbriani (Giulia Vecchio), intanto, tenterà di rassicurare in ogni modo Salvatore Amato (Emanuel Caserio) circa il loro legame matrimoniale, nel frattempo Vito Lamantia (Elia Tedesco) confesserà ad Armando Ferraris (Pietro Genuardi) di essere innamorato di Maria Puglisi (Chiara Russo).

Matilde, infine, confiderà a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) il motivo per il quale non ha ballato con lui, mentre Anna proporrà al marito di partire insieme per una crociera.

Adelaide si accorgerà di aver bisogno del sostegno di Matilde per contrastare il ricatto di Umberto

Le anticipazioni dello sceneggiato per la puntata che andrà in onda mercoledì 2 novembre svelano che Adelaide, inizialmente tentata di nascondere a Matilde il ricatto subito dal cognato, si accorgerà di aver bisogno del sostegno di Frigerio per contrastare le mosse del commendatore Umberto.

Anna, agendo in buona fede, tenterà in ogni modo di rassicurare Salvatore riguardo alla loro coppia, ma il giovane Amato continuerà a pensare alla piccola Irene (Samia Simeoni) e a come la bambina finalmente potrà riabbracciare il padre.

Salvo, però, continuerà a essere ignaro del fatto che Quinto Reggiani (Cristiano Caccamo) non sia il vero papà della bimba.

Vito rivelerà ad Armando di essere innamorato di Maria

Le trame de Il Paradiso delle Signore 7, per l'episodio che sarà trasmesso mercoledì 2 novembre su Rai 1, anticipano che Armando, dopo aver trovato nel portafogli di Vito una foto di Maria, vorrà vederci chiaro e metterà il nuovo contabile dell'atelier spalle al muro.

Lamantia, quindi, confesserà al capo magazziniere di essere innamorato della giovane Puglisi, aggiungendo quando e dove è nato.

Due dettagli che sembrano abbracciare l'ipotesi che Vito sia arrivato a Milano, e quindi al Paradiso delle Signore, col chiaro intento di approfondire la conoscenza della sarta, forse perché il padre della stessa ha combinato un matrimonio col contabile.

Matilde, intanto, farà sapere a Vittorio di non aver ballato con lui a causa di un trauma passato.

Anna, nel tentativo di ristabilire l'armonia nel legame matrimoniale, proporrà al marito di partire per la crociera che l'uomo ha vinto assieme a Elvira Gallo (Clara Danese) alla gara di twist.