Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 spiegano cosa succederà nella puntata che andrà in onda martedì 8 novembre. Al centro dei riflettori ci sarà ancora Salvatore Amato (Emanuel Caserio) che dopo aver detto addio ad Anna (Giulia Vecchio) sarà molto giù, ma i suoi amici non lo lasceranno solo. Nel frattempo, Gemma (Gaia Bavaro) e Stefania (Grace Ambrose) organizzeranno una serata per Ezio (Massimo Poggio) e Veronica (Valentina Bartolo), mentre Gloria (Lara Komar) ascolterà lo sfogo di Colombo, in difficoltà a causa di Umberto (Roberto Farnesi).

Vito (Elia Tedesco) invece, si darà da fare per conquistare Maria (Chiara Russo) e proverà ad esaudire un suo desiderio. Infine, Vittorio (Alessandro Tersigni) noterà un'iniziativa di Matilde (Chiara Baschetti) ed inizierà a guardare la donna con altri occhi.

Una sorpresa per Ezio e Veronica: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 8 novembre raccontano che Salvatore sarà molto triste per aver detto addio al suo sogno di una famiglia con Anna Imbriani. Il figlio di Agnese si chiuderà a riccio, ma potrà contare sul sostegno dei suoi amici. Le veneri del Paradiso delle signore, preoccupate per lui, penseranno ad un'idea per fargli ritornare il sorriso.

Non sarà un bel periodo neanche per Ezio e Veronica che hanno dovuto rinunciare alla convivenza e per questo Stefania e Gemma organizzeranno una serata romantica per la coppia, provata da quanto è accaduto a causa della curiosità dei giornalisti.

Ezio si confiderà con Gloria: anticipazioni puntata di martedì 8 novembre

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 8 novembre vedrà protagonista Ezio Colombo che sarà in difficoltà dopo lo scontro con Umberto.

Guarnieri non gli ha perdonato di aver concesso un permesso alle operaie della Palmieri di sua iniziativa, senza consultarlo prima di ogni decisione e si sfogherà con Gloria. Ci sarà ancora una speranza perché il padre e la madre di Stefania tornino insieme?

Vittorio vedrà Matilde con altri occhi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 della puntata in onda martedì 8 novembre rivelano che Vito continuerà ad osservare il comportamento di Maria e noterà che la ragazza ha un desiderio.

Il contabile non si lascerà sfuggire l'occasione e penserà ad un modo per rendere felice la signorina Puglisi. Vittorio, invece, sarà piacevolmente sorpreso da un'iniziativa di Matilde Frigerio che lo farà restare a bocca aperta e si renderà conto che sta iniziando a vedere la donna con occhi diversi. Dopo un lungo periodo di solitudine, per il cuore di Conti potrebbe trattarsi di un nuovo inizio visto che dalla partenza di Marta non ha più provato sentimenti importanti per nessuna donna.