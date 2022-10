Al Paradiso delle signore 7 lunedì 7 novembre inizierà una nuova settimana all'insegna dei colpi di scena e secondo le anticipazioni tra i protagonisti ci sarà Salvatore, che sarà disperato per l'addio ad Anna. Nel frattempo Tancredi e Umberto pubblicheranno un comunicato stampa con sui si dissoceranno dall'articolo di Marco, mettendo a rischio il suo lavoro. Maria, invece, sarà pronta a confezionare il modello da presentare a Flora e si farà aiutare da Armando, mentre Adelaide chiederà a Vittorio di schierarsi dalla sua parte contro Umberto. Infine, Ezio verrà umiliato da Guarnieri per un'iniziativa presa alla ditta Palmieri senza il suo permesso.

Ezio in difficoltà con Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di lunedì 7 novembre raccontano che per Salvatore non sarà affatto facile affrontare la situazione che sta vivendo. Dopo aver detto addio per sempre ad Anna, il ragazzo si sfogherà con Marcello, che ancora una volta gli dimostrerà di poter sempre contare su di lui. Le cose non andranno meglio per Ezio Colombo, che si troverà a dover affrontare la furia di Umberto. Il commendatore, infatti, non perdonerà al padre di Stefania di aver concesso un permesso alle operaie della ditta Palmieri senza chiedere la sua opinione prima di prendere qualunque decisione.

Umberto e Tancredi si dissoceranno dall'articolo di Marco: anticipazioni puntata di lunedì 7 novembre

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che andrà in onda lunedì 7 novembre vede tra i protagonisti anche Marco, in forte difficoltà con il suo lavoro. Dopo la pubblicazione sul Paradiso Market dell'articolo sulla tragedia del Vajont, Umberto e Tancredi pubblicheranno un comunicato stampa dissociandosi dal pezzo scritto da Sant'Erasmo e questo avrà delle importanti ripercussioni sul suo lavoro da giornalista, anche se potrà contare sull'appoggio di Vittorio e Roberto.

Adelaide chiederà il sostegno di Vittorio Conti

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di lunedì 7 novembre rivelano che Maria si impegnerà a confezionare il modello che dovrà essere presentato a Flora e per farlo al meglio chiederà l'aiuto di Armando. Ci sarà spazio anche per Adelaide, che cercherà in Vittorio Conti un alleato nella sua guerra contro Umberto.

Avere il dottor Conti dalla sua parte potrebbe rappresentare un notevole vantaggio per la contessa, ma Vittorio non si lascerà coinvolgere e non avrà nessuna intenzione di cedere. Il direttore del Paradiso delle signore sarà molto chiaro e ribadirà di non voler prendere le parti di nessuno, deludendo ancora una volta Adelaide.