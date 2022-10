Lo sceneggiato Il Paradiso delle Signore arrivato al suo settimo capitolo e in cui non mancano nuovi intrecci e tanti colpi di scena, continua ad andare in onda su Rai1 come al solito dal lunedì al venerdì. Gli spoiler riguardanti ciò che succederà nella puntata che verrà trasmessa il 26 ottobre 2022, raccontano che Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) farà il possibile per sollevare l’umore della sua amata Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari). Nello specifico il commendatore si darà da fare mettendo in atto un piano, per far smettere a Maria Puglisi (Chiara Russo) di lavorare tra le mura del Paradiso.

Spoiler Il Paradiso delle signore, del 26 ottobre: Flora teme di essere sostituita da Maria

Nel trentatreesimo episodio in programma sul piccolo schermo mercoledì 26 ottobre dalle ore 16:05 circa, Flora non nasconderà a Umberto la sua evidente rabbia per essere stata umiliata pubblicamente dalla contessa e rivale in amore Adelaide (Vanessa Gravina) la sera prima: le preoccupazioni della stilista Ravasi non faranno che aumentare, infatti inizierà a temere seriamente che la ricamatrice Maria possa prendere il suo posto al grande magazzino milanese.

A questo punto, il commendatore Guarnieri non rimarrà di certo fermo a guardare, visto che chiederà un favore alla baronessa Foppa, ovvero quello di prendere la giovane Puglisi nella sua azienda di tessuti situata in Costa Azzurra.

Armando intravede la madre di Anna a Milano, Gemma in una scomoda situazione

Successivamente Armando (Pietro Genuardi) dopo aver effettuato una consegna, vuoterà il sacco con l’amico Marcello (Pietro Masotti) dicendogli di aver intravisto la madre di Anna (Giulia Vecchio) nel capoluogo lombardo. Barbieri, quindi, verrà a sapere, grazie al capo magazziniere, che in realtà la signora Caterina, non si trova affatto negli Stati Uniti: Salvatore (Emanuel Caserio) è rimasto, perciò, vittima di un inganno da parte della donna che ha sposato.

Per concludere, i giornalisti non molleranno la presa sul signor Ezio Colombo (Massimo Poggio), dopo averlo interrogato sul matrimonio con l’ex moglie Gloria (Lara Komar) e aver fatto venire alla luce la sua relazione sentimentale con Veronica (Valentina Bartolo), questa volta a trovarsi in una scomoda situazione però non saranno di nuovo i genitori di Stefania (Grace Ambrose), ma la sorellastra Gemma (Gaia Bavaro). Per apprendere come se la caverà quest’ultima, e se Maria sceglierà di non fare più parte dello staff del paradiso per iniziare il nuovo lavoro, non rimane che attendere.