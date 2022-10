Il Paradiso delle Signore 7 in onda su Rai 1 si sta addentrando sempre di più nella complicata storia che coinvolge Anna, Salvatore e Quinto. Stando alle anticipazioni delle prossime puntate, Salvo prenderà una decisione inaspettata dopo aver visto Reggiani entrare in Caffetteria e notato lo sguardo di Anna.

Ma cosa succederà nei nuovi episodi? Anna torna a Milano e dovrà dare le dovute spiegazioni a Salvatore, raccontando che cosa è realmente andata a fare in America.

Sui social, i fan della soap hanno scatenato un vespaio di polemiche riguardo questa storia, giudicandola addirittura grottesca e non reale, alla luce di molti particolari che non sembrano tornare.

Vediamo perché.

Quinto è vivo e torna a Milano: Il Paradiso delle Signore 7 anticipazioni novembre 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano che Anna, dopo essere tornata a Milano, dovrà spiegare il perché ha mentito a Salvatore.

Verrà fuori che Quinto è scampato a un naufragio ed è stato in prigione in Sud Africa. Ed è proprio Anna che è dovuta correre in quel posto per poterlo salvare.

I due faranno rientro a Milano e Salvo verrà anche a sapere che Caterina non è mai partita per l'America, restando nel suo paesino. Il giovane Amato non la prenderà affatto bene e farà una scelta spiazzante.

Polemiche per la storia inverosimile di Quinto ne Il Paradiso delle Signore: fan furiosi

I telespettatori che ogni giorno guardano la soap opera campionessa di ascolti su Rai 1 hanno espresso molte perplessità su quanto accadrà nei nuovi episodi.

Una fan scrive che la situazione creata dagli autori non è affatto credibile. In particolare, come hanno fatto a diventare marito e moglie Anna e Salvo senza un certificato di morte presunta?

Negli anni Sessanta occorrevano dieci anni per ottenerlo - specifica - dettaglio non preso in considerazione.

Ma non è finita qui. Tra le altre polemiche che riguardano il ritorno di Quinto ne Il Paradiso delle Signore 7 anche il fatto che Salvatore non abbia ancora saputo che Irene è la figlia di Massimo e che dunque farebbe la parte del terzo incomodo.

Quale finale per Anna e Salvatore?

Ha colpito nello specifico una critica ben precisa e articolata di una spettatrice, che ha fatto notare che Anna non avrebbe il passaporto per andare America per liberare Quinto, una situazione alquanto surreale, visto che la storia è ambientata nel 1963.

In tanti vorrebbero un seguito diverso, magari più credibile: ''È tutto grottesco, irreale'' scrive un altro telespettatore, ricevendo molti consensi.

Ci si chiede se gli autori tengano conto di queste polemiche e cambino in corso d'opera le trame. Intanto, sui social continuano le critiche.