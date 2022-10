L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 continua a riservare colpi di scena e le trame del mese di novembre rivelano che per Vittorio arriverà il momento di fare i conti con quelli che sono i suoi veri sentimenti. Il proprietario del grande magazzino, dopo un avvicinamento "sospetto" con Matilde Frigerio, deciderà di uscire allo scoperto e di confessare all'amico Roberto quello che prova per la donna.

Spazio anche alle vicende di Maria che, in questi nuovi appuntamenti con la soap opera, si ritroverà sempre più sotto pressione.

Vittorio confessa di amare Matilde: anticipazioni Il Paradiso 7 nuove puntate

Nel dettaglio, le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 di novembre rivelano che Vittorio continuerà a passare molto del suo tempo al fianco di Matilde.

I due collaboreranno insieme per il successo del grande magazzino, mettendo in atto anche delle nuove iniziative che avranno come obiettivo quello di far crescere sempre più la clientela del negozio.

Un rapporto di collaborazione intenso che porterà Vittorio a rendersi conto di provare qualcosa di forte nei confronti della nuova arrivata, che ha saputo far breccia nel suo cuore. Nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, il direttore del negozio deciderà di uscire allo scoperto, confessando apertamente i suoi sentimenti, anche se non direttamente alla donna.

Vittorio esce allo scoperto: anticipazioni Il Paradiso 7

Conti deciderà di parlarne con il suo amico di vecchia data, Roberto Landi, nonché suo socio al Paradiso. Per la prima volta, Conti ammetterà di essersi innamorato di Matilde e quindi di provare qualcosa di forte nei confronti della moglie di Tancredi.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, però, rivelano che nonostante questa presa di coscienza importante, Vittorio non vorrà spingersi oltre.

Anzi, il proprietario del magazzino deciderà di fare un passo indietro e di "allontanarsi" da Matilde, perché sostiene di non volersi mettere di nuovo in gioco dal punto di vista sentimentale, dopo la cocente delusione ricevuta da sua moglie Marta Guarnieri.

Maria in crisi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

In attesa di scoprire come si evolverà il percorso di Vittorio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio anche per la crisi di Maria.

La giovane e promettente stilista del grande magazzino, continuerà a essere nel mirino della sua "nemica" Flora Ravasi. La stilista in carica del negozio proverà in tutti i modi ad ostacolarle la strada verso il successo e non perderà occasione per metterla in difficoltà.

Così, quando Maria proporrà dei nuovi bozzetti di abiti, Flora si prenderà del tempo per decidere e tutto questo non farà altro che mettere in crisi la giovane Puglisi.