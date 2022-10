Il 6 ottobre andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore. Lo sceneggiato italiano, in onda su Rai 1, continua a essere seguito da numerosi fan. La puntata che andrà in onda avrà tra i protagonisti anche Marco, che rimarrà deluso dall'intervista concessa da Stefania alla Rai: la ragazza non l'ha menzionato nei ringraziamenti.

Marco deluso da Stefania, che cerca di farsi perdonare

Nella puntata di giovedì 6 ottobre verrà dato spazio a Stefania, in particolare al suo libro, che inizialmente non ha riscontrato il successo sperato. Forse l'uscita in piena estate non ha facilitato la diffusione dell'opera della donna.

Per darle più spazio Roberto e Vittorio si impegneranno per far conoscere il libro della ragazza, anche perché potrebbe essere un valido aiuto per la scarcerazione di Gloria.

Così, nel corso della puntata, una troupe inviata dalla Rai si recherà al grande magazzino, con l'obiettivo di intervistare la giovane scrittrice.

L'intervista scatenerà però un po' di attrito con Marco, che rimarrà deluso dal comportamento della ragazza perché non l'ha citato nei ringraziamenti. Così la stessa Colombo cercherà di farsi in qualche modo perdonare. L'uomo non manderà giù il fatto che l'amata non l'abbia menzionato tra le persone da ringraziare nella stesura del romanzo.

Si cerca il materiale della nuova collezione

Verrà dato anche spazio a Marcello, che condividerà con Adelaide quelle che sono le sue idee per la scalata al successo nel mondo della finanza. L'uomo saprà di avere la "protezione" della contessa, ma questo potrebbe non facilitargli il percorso. Per Marcello l'incontro con Fumagalli, un banchiere, non si rivelerà molto fruttuoso, come lui e la stessa contessa si aspettavano.

Spazio anche ai bozzetti realizzati da Maria. Non piaceranno a tutti e questo creerà scompiglio al grande magazzino. Chi apprezzerà l'operato di Maria sarà Paola, che cercherà di spronarla. Mentre i bozzetti non piaceranno a Flora, al contrario di Matilde, che sembrerà apprezzarli.

Al Paradiso si cercherà di trovare un tessuto particolare per realizzare una nuova collezione, molto attesa tra le clienti dell'atelier e non solo.

Purtroppo reperire il materiale sarà più complesso del previsto e l'intera collezione verrà messa a rischio. Chi potrebbe sbloccare tutta la situazione sarà Matilde, che però non penserà di ostacolare i piani di Adelaide, quindi non agevolerà il reperimento della merce utile alla realizzazione dei nuovi capi. La puntata si chiuderà con l'attesa per la visione dell'intervista in tv di Stefania da parte di tutti i membri del grande magazzino