Arrivano le anticipazioni su Il Paradiso delle Signore relative alle puntate che andranno in onda su Rai 1 nel mese di ottobre. Nella soap opera ambientata a Milano negli anni Sessanta verrà messa in scena la tragedia del Vajont, che mise in ginocchio l'Italia il 9 ottobre del 1963. Non è la prima volta che Il Paradiso unisce fiction e fatti realmente accaduti, rendendo così ancora più interessanti gli episodi.

Ampio spazio verrà riservato a Veronica ed Ezio, dopo che Gloria verrà finalmente liberata dal carcere. La gioia sarà tanta e una commossa Moreau verrà accolta a braccia aperte dallo staff del grande magazzino, accompagnata da Stefania e il signor Colombo.

In tutto ciò Veronica inizierà ad avere davvero paura di perdere l'uomo che ama.

Gloria esce dal carcere: Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Una bellissima notizia arriva nella soap: Stefania riceverà un telegramma nel quale è scritto che sua madre può uscire di prigione. È libera e questo anche grazie al suo prezioso contributo. Sarà proprio lei, accompagnata dal padre, ad andare a prenderla e accompagnarla al grande magazzino.

Tutto lo staff sarà in festa, accogliendo Gloria con tanta gioia. Eppure c'è una persona che, in fondo al suo cuore, trema per quello che potrebbe succedere.

Ezio convocato dal suo avvocato

Nelle nuove puntate, il signor Colombo verrà chiamato dal suo avvocato di fiducia, al quale ha affidato la pratica dell'annullamento del matrimonio con Gloria.

L'avvocato ha buone notizie: pare che la Sacra Rota abbia accettato la richiesta e che nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore, Ezio possa sposare Veronica, tornando a essere un uomo libero.

Entusiasta della novità, il signor Colombo corre a casa per dare la bella notizia a Veronica, che sembra così tranquillizzarsi. Decisa a non dare spazio alle sue angosce, Zanatta pensa bene di organizzare una cena in famiglia per festeggiare la libertà di Gloria, ma non sa che si trasformerà in un incubo.

Veronica disperata, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7

Non sempre le favole hanno un lieto fine. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Veronica sarà sconvolta da una telefonata che arriverà proprio nel bel mezzo della cena organizzata in onore di Gloria.

All'altro capo del telefono c'è l'avvocato di Ezio, che con poche parole spezza il sogno di Veronica: la Sacra Rota ha respinto la richiesta di annullamento del matrimonio di Ezio e Gloria.

Ora la possibilità che Ezio possa riavvicinarsi alla moglie è sempre più vicina e Veronica lo sente in cuor suo. Anche se il signor Colombo proverà a rassicurarla, per lei sarà solo l'inizio di un incubo.