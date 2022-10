Perché è importante: Per molto tempo i fan del Paradiso delle Signore hanno pensato che Quinto Reggiani, ex marito di Anna Imbriani, fosse morto durante un naufragio. Nell’episodio finale della sesta stagione, Anna aveva sposato Salvatore (Salvo) Amato, di cui era innamorata. Il ritorno di Quinto potrebbe mettere in difficoltà la coppia: Anna potrebbe essere divisa tra due amori, e il matrimonio con Salvo potrebbe non essere ritenuto valido, visto che il marito precedente è ancora in vita.

Cosa è successo nelle puntate precedenti: nella puntata della settima stagione andata in onda il 22 settembre, Anna aveva ricevuto una telefonata che l’aveva sconvolta, senza che venisse svelato chi c’era dall’altro capo.

Anna dice a Salvatore che deve partire per gli Stati Uniti, per stare con la madre che deve sottoporsi a un delicato intervento. Il castello di carte di Anna inizia a scricchiolare quando la madre viene vista al suo paese d’origine, in Italia, in perfetta salute.

L’anticipazione: Anna deciderà quindi di dire la verità al marito Salvo: Quinto è ancora vivo, è prigioniero in Sud America, e lei è andata a liberarlo. Non solo: Quinto tornerà a Milano, all’atelier in cui è ambientata la soap, e incontrerà Salvo.

Come si evolverà questa storyline? Anna potrebbe provare ancora qualcosa per Quinto, ma anche essere innamorata di Salvatore. Chi rimarrà a Milano? E chi sceglierà Anna?

I video dai social network: Il ritorno di Quinto era già stato spoilerato qualche mese fa sui social da Giulia Vecchio, l’attrice che interpreta Anna. In questa stagione molti nodi verranno al pettine, non solo tra Anna, Salvo e Quinto.

Ci sono molte storyline lasciate aperte dalla sesta stagione: alcune vengono citate in uno dei video promo postati sui social.

Le reazioni della rete: Il ritorno di Quinto, soprattutto in questo modo, non ha convinto i fan. Alcuni artifici non sono giustificati: alcuni fan fanno notare che nel 1963, anno in cui è ambientata questa stagione, andare in America del Sud non era facile, e soprattutto così veloce.

Altri spiegano che per avere il certificato di morte presunta per potersi legalmente risposare servivano dieci anni.

Insomma, secondo alcuni utenti sembra che agli autori del Paradiso delle Signore manchino argomenti per imbastire una trama sensata, e che rendano alcune storyline “surreali”.

Le altre bugie di Anna

C’è un altro segreto che Anna ha nascosto al neo-marito Salvatore: Anna non ha avuto la figlia Irene con Quinto, come Salvo crede, ma con un altro uomo.

Il Sud America negli anni Sessanta

Come sappiamo, la settima stagione del Paradiso delle Signore è ambientata nel 1963. Anna va a recuperare il suo primo marito in un paese sudamericano non meglio specificato. Un’impresa se non altro complicata, visto che gli anni Sessanta per i Paesi dell’America Latina sono stati complicati. Meno di un anno dopo in Brasile sarebbe iniziato il periodo della dittatura militare. Nello stesso anno in Bolivia ci fu un colpo di stato e in Colombia vennero fondate le FARC. Negli anni Sessanta in Argentina governavano i militari. Insomma, non il periodo migliore perché una guardarobiera di Milano vada a salvare il marito da una non meglio precisata prigione.