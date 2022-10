Sarà un Vittorio Conti innamorato quello al centro della scena nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 7 all'11 novembre. L'uomo, infatti, non riuscirà più a celare i sentimenti che prova per Matilde Frigerio, così deciderà di sfogarsi con il suo amico Roberto.

Ovviamente questo sentimento rimarrà un segreto, in quanto Vittorio non se la sentirà di farsi avanti con Matilde.

Il segreto di Vittorio

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore dal 7 all'11 novembre, l'alchimia tra Matilde e Vittorio crescerà sempre di più. Infatti quest'ultimo rimarrà senza parole davanti a un'iniziativa proposta dalla donna: da questo momento in poi inizierà a vederla con occhi diversi.

Vittorio porterà dentro un sentimento che non riuscirà più a celare, per questo si confiderà con Roberto, dicendogli di essersi innamorato di Matilde.

Il cuore di Vittorio non è più libero

Finalmente il cuore di Conti avrà una nuova "inquilina", anche se Matilde sarà all'oscuro di ciò che Vittorio prova per lei, e a quanto pare tali sentimenti rimarranno, almeno per ora, un segreto tra l'uomo e il suo amico confidente Roberto.

Vittorio, infatti, non se la sentirà di addentrarsi nuovamente nel mondo dei sentimenti e delle donne, dopo le sofferenze passate, soprattutto nel matrimonio con Marta. Per questo motivo deciderà di allontanarsi da Matilde.

La contessa e l'inaspettata alleanza

Intanto Vittorio avrà altre gatte da pelare, per esempio stare vicino a Marco, visto che non sta trascorrendo un bel momento a causa del pezzo sulla tragedia del Vajont pubblicato sul Paradiso Market; pezzo che gli costerà una "guerra" con suo fratello Tancredi e Umberto.

Marco penserà di lasciare anche il mondo del giornalismo, ma Conti, insieme a Stefania e Matilde, proverà a fargli cambiare idea.

In più Vittorio rischierà di diventare una pedina della contessa Adelaide. Infatti vorrebbe portarlo dalla sua parte nella sua personale lotta contro Umberto. Conti, però, non starà al suo gioco e deciderà di non prendere le difese di nessuno.

Il gesto nei confronti di Ezio

Vittorio dovrà fare anche da intermediario tra le continue tensioni che ci saranno tra Umberto ed Ezio Colombo, per via di alcune vicende che riguarderanno la ditta Palmieri. Conti mostrerà a Ezio tutto il supporto e la comprensione possibile, arrivando a fare un gesto abbastanza inaspettato.

Infatti Ezio sta vivendo in una pensione, in quanto se avesse continuato ad abitare insieme a Veronica avrebbe potuto rischiare di essere accusato di concubinato. Vittorio, però, non riuscirà più a vederlo vivere in quelle condizioni, così gli proporrà di andare a vivere a casa sua.