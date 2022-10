Prosegue l'appuntamento quotidiano de Il Paradiso delle Signore, la soap opera ideata da Giannandrea Pecorelli e ambientata nella seconda metà degli anni sessanta a Milano. Lo sceneggiato si conferma, alla settima stagione, un successo televisivo nella fascia pomeridiana del piccolo schermo.

Durante la puntata de il Paradiso che andrà in onda martedì 1 novembre, Umberto metterà nei guai il nipote di Adelaide per costringerla a cedergli le quote del magazzino. La contessa e Matilde non saranno d'accordo su come comportarsi con la stilista Flora.

Salvatore temerà l'arrivo di Quinto a Milano che potrebbe compromettere la sua relazione e il suo matrimonio con Anna Imbriani. Il personaggio di Vito Lamantia preoccuperà il capo magazziniere Armando. Vittorio si avvicinerà a Frigiero invitandola a ballare.

Marco nei guai a causa di Guarnieri

Nella prima parte della puntata dell'1 novembre de Il Paradiso delle Signore [VIDEO], Adelaide umilierà Flora provocando una reazione inaspettata da parte del suo fidanzato. Infatti, il commendatore Guarnieri difenderà Gentile mettendo alle strette sua cognata e lo farà colpendo la persona più vicina a di Sant'Erasmo: suo nipote Marco.

Il fidanzato di Stefania sarà impegnato a scrivere un nuovo articolo sulle vittime della tragedia del Vajont e Umberto sarà convinto che il ragazzo abbia ottenuto alcuni documenti in modo disonesto.

Pertanto, il padre di Marta sfrutterà questa situazione per mettere in cattiva luce Marco e minacciare la contessa per riappropriarsi delle quote del negozio.

Inoltre, Matilde e Adelaide saranno in disaccordo su come comportarsi con la stilista del magazzino.

Salvatore teme di perdere Anna e Irene

Nel frattempo, il figlio di Agnese esigerà delle spiegazioni da sua moglie sulle menzogne raccontate circa l'intervento chirurgico di sua madre.

Così, Anna confesserà la verità a Salvatore: ha scoperto che il suo ex marito Quinto non è morto ed è stato fatto prigioniero in Sud America.

Per questo motivo, il barista apparirà preoccupato da quanto appreso poiché temerà di perdere la sua famiglia se Reggiani dovesse tornare a Milano. A sconfortare ulteriormente il ragazzo ci sarà anche la signora Caterina che lo metterà di fronte alla realtà che di li a poco potrà presentarsi.

Vittorio invita Matilde a ballare ne Il Paradiso

Successivamente, la cognata di Marco suggerirà al dottor Conti di lanciare una linea di lingerie. Un'idea allettante per Vittorio che accetterà questa proposta e deciderà insieme alla donna di promuovere la collezione durante una serata ispirata al film Il Gattopardo.

Per tale occasione, le veneri dovranno prendere lezioni di ballo per imparare il valzer. Durante la serata speciale, il proprietario del Paradiso inviterà Matilde a ballare con lui, ma la donna declinerà risultando scostante.

Infine, Armando scoprirà qualcosa su Vito Lamantia che lo preoccuperà.