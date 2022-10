Continua la programmazione della soap Il Paradiso delle Signore 7, che sta registrando come sempre ascolti molto alti su Rai 1. Nel corso delle prossime puntate, Salvatore sarà sommerso di problemi. Non solo dovrà rassegnarsi alla mancanza di Anna - che continua a tenere segreto il reale motivo della sua partenza in America - ma riceverà una notizia che non gli farà affatto piacere. Nel frattempo, Irene si renderà protagonista di un gesto inaspettato che coinvolgerà Clara, disperata alla sola idea di lasciare Milano e tornare al suo paesino come imposto da Don Saverio.

Di seguito, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:05 e in streaming e on demand su RaiPlay.

Il Paradiso delle Signore 7: Flora infastidita da Maria

Al Circolo, la nipote della baronessa ha manifestato il desiderio di avere un abito da sposa realizzato dal Paradiso. Matilde, che ora ha in mano la metà delle quote e piena libertà di azione, affida il compito a Maria, che ne è entusiasta. Tuttavia, Flora continua a non apprezzare il suo lavoro, certa che lei avrebbe fatto di meglio.

Insomma, tra le due stiliste non sembra esserci reciproca stima e questo causerà un certo malumore all'interno del grande magazzino. Ciò farà comodo ad Adelaide, che ha chiesto esplicitamente a Matilde di rendere la vita impossibile alla giovane Ravasi.

Irene compie un gesto inaspettato nei confronti di Clara

In un primo momento, Irene ha impedito a Clara di trasferirsi nelle casa delle ragazze. La giovane si è così rifugiata momentaneamente nel magazzino del Paradiso, aiutata da Alfredo. In modo del tutto inaspettato, la bella Cipriani si metterà una mano sul cuore, accettando Clara nell'appartamento, così che non sia costretta a partire per Milano.

Intanto, Stefania prega Marco di intercedere con il giornalista che ha intervistato Gloria ed Ezio, affinché non venga pubblicato un articolo che li metterebbe al centro dell'attenzione e soprattutto dei pettegolezzi.

Come svelano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Ezio e Gloria inizieranno a vivere un incubo, dato che il giornalista che li ha intervistati non avrà alcuno scrupolo.

Salvatore messo alla prova: anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7

Adelaide è stata chiara con Marcello: se vuole fare la sua scalata sociale, deve lasciare la Caffetteria. In attesa di prendere una decisione definitiva, il giovane Barbieri inizia a lasciare Salvo sempre più solo, mettendolo a dura prova.

Infine, vedremo Vittorio mettere da parte l'orgoglio e scrivere un'accorata lettere di scuse a Matilde, che ne rimarrà piacevolmente colpita.