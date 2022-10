Guai in arrivo per Ezio e Veronica puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda su Rai 1, in prima visione assoluta, il 21 ottobre. Gloria è stata scarcerata anche grazie al libro di Stefania. Parte della stampa ha divulgato il racconto con il fine di far conoscere questa commuovente storia, ma alcuni giornalisti privi di scrupoli non hanno perso tempo per lucrare sulle disgrazie altrui. Nel frattempo Salvatore sarà infastidito dalla possibile decisione improvvisa che potrebbe prendere Marcello, mentre Vittorio e Matilde si ritroveranno molto vicini.

Di seguito la trama dettagliata.

Salvatore preoccupato per Marcello: Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Adelaide sta aiutando Marcello nella sua scalata sociale, che gli potrebbe servire anche per riconquistare il cuore di Ludovica. Tuttavia ciò comporta dei sacrifici e delle scelte. La contessa ha ribadito più volte al giovane Barbieri che la sua attività in Caffetteria non si addice di certo al clima del Circolo. I continui impegni di lavoro di Marcello lo tengono comunque lontano e Salvatore non ne può più di questa situazione.

Inoltre Salvatore - che ha sempre dimostrato di avere un ottimo intuito - ha paura che Marcello venga invischiato in quale affare non proprio chiaro, mancando completamente di esperienza e sapendo al Circolo non mancano squali pronti a divorare le prede più deboli.

A ogni modo, inoltre, temerà che l'amico possa lasciare la Caffetteria e solo l'idea lo manderà in crisi.

Ezio e Veronica al centro dello scandalo ne Il Paradiso delle Signore

Una bella notizia allieterà l'atmosfera della soap. Clara ha il permesso di restare a casa delle ragazze, grazie al gesto di Irene. A quel punto Alfredo le chiederà dei consigli per fare breccia nel cuore di Irene.

Secondo le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Ezio e Veronica, invece, inizieranno a vivere un vero incubo. Il giornalista che li ha intervistati ha pubblicato un articolo sul giornale, nel quale si legge che sono amanti, visto che il signor Colombo è ancora regolarmente sposato con Gloria Moreau.

A casa Colombo una notizia gela gli animi: Il Paradiso delle Signore nuove puntate

Matilde fa i complimenti a Maria per il bozzetto che ha disegnato per la baronessa, ha fatto un lavoro splendido. Davanti all'entusiasmo di Frigerio, Flora inizia a tremare per la sua posizione.

Matilde però avrà modo di ritrovare il sorriso grazie a un invito a cena da parte di Vittorio, occasione che permette loro di conoscersi meglio.

Infine, nei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, una notizia gela gli animi a casa Colombo. Veronica ed Ezio sono nel mirino dell'opinione pubblica e dei pettegolezzi, in quanto un giornale riporta la notizia della loro storia d'amore. Marco si sente in colpa, dato che è stato lui a organizzare la loro intervista.