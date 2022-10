Il Paradiso delle Signore 7 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato di produzione italiana, in merito alle puntate che andranno in onda martedì 25 e mercoledì 26 ottobre, raccontano che Flora (Lucrezia Massari) comincerà a far trapelare il suo malcontento per il successo che sta ottenendo Maria (Chiara Russo). Salvo (Emanuel Caserio), intanto, inizierà a preoccuparsi non riuscendo a contattare Anna (Giulia Vecchio). Nel frattempo, la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) deciderà di tessere ancora una volta le lodi della giovane Puglisi e lo farà dinanzi a tutto il Circolo.

La figlia di Achille (Roberto Alpi), invece, non farà mistero al fidanzato Umberto (Roberto Farnesi) di temere che la sarta di Partanna possa soffiarle il ruolo di stilista all'interno dell'atelier, mentre Armando (Pietro Genuardi) dirà a Marcello (Pietro Masotti) di aver visto di sfuggita la mamma di Anna (Giulia Vecchio) al termine di una consegna. Gemma (Gaia Bavaro), infine, sarà 'vittima' dei giornalisti invadenti.

Il successo professionale di Maria, dopo che la stessa ha creato l'abito commissionatole da Matilde (Chiara Baschetti), prenderà il volo anche grazie all'invito per partecipare alla festa al Circolo che riceverà da Adelaide.

In quell'occasione, la giovane Puglisi riceverà altri complimenti dai soci e tale trionfo morale susciterà parecchio malcontento nella giovane Ravasi.

Vittorio, successivamente, farà sapere alle commesse che saranno le protagoniste della copertina del nuovo numero del Paradiso Market.

Salvo proverà invano a contattare Anna negli Stati Uniti, mentre Stefania (Grace Ambrose) e Gemma proveranno a far tornare il buonumore in casa Colombo-Zanatta organizzando una sorpresa per Ezio (Massimo Poggio) e Veronica (Valentina Bartolo).

Vito (Elia Tedesco) non potrà fare a meno di notare la bellezza di Maria, nel frattempo Adelaide osannerà pubblicamente l'eccelso lavoro svolto da Puglisi e non perderà occasione, al contempo, per denigrare la rivale amorosa Flora.

Flora farà presente al commendatore di temere che Maria possa 'rubarle' il ruolo di stilista, così il padre di Marta (Gloria Radulescu) proverà a far assumere dai Foppa la giovane sarta.

Ferraris, poco più tardi, metterà al corrente Marcello di aver visto di sfuggita Caterina.

La stampa, infine, proverà a carpire quante più informazioni possibili sulla vita di Ezio e a farne le spese stavolta sarà la giovane Zanatta.