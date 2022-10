Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Il paradiso delle signore, ambientata nella Milano degli anni 60. Le nuove trame degli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 24 al 28 ottobre 2022, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'annullamento del matrimonio di Ezio e Gloria, sui successi lavorativi di Maria, sull'invidia di Flora per quest'ultima, sul ritorno di Anna e sulla scoperta di Marcello.

Flora si sfoga con Umberto

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore segnalano che Ezio e Veronica chiederanno ad Adelaide di aiutarli ad ottenere l'annullamento del matrimonio fra lui e Gloria.

La Sacra Rota si rifiuterà di assecondare la loro richiesta, gettando la famiglia Colombo nello sconforto. Flora mostrerà i suoi nuovi bozzetti a Vittorio che non ne sarà molto entusiasta. Nel frattempo, Maria continuerà a riscuotere un enorme successo, Vito Lamantia verrà presentato ai colleghi come il nuovo contabile del Paradiso. Salvatore comincia a preoccuparsi quando scoprirà che i fiori che ha inviato ad Anna negli Stati Uniti non sono mai arrivati. Stefania deciderà di non rivelare a Marco di aver ricevuto un messaggio da Federico. Adelaide inviterà Maria ad una festa al Circolo in cui riscuoterà un enorme successo. La contessa approfitterà dell'occasione per farle i complimenti, umiliando Flora.

Quest'ultima non gradirà il comportamento di Adelaide e si lamenterà con Umberto. Dopo aver ascoltato le paure dell'amata, il Guarneri deciderà di chiedere alla famiglia Foppa di offrire un posto di lavoro a Maria in Costa Azzurra in modo che quest'ultima non possa minacciare la carriera di Flora.

Salvatore scopre l'inganno di Anna

Vittorio comunicherà alle Veneri che saranno presenti nella copertina del nuovo numero del Paradiso Market. Gemma e Stefania organizzeranno una bella sorpresa a Ezio e Veronica per risollevargli il morale. Maria non si renderà conto che Vito è rimasto affascinato dalla sua bellezza. Rientrando da una consegna, Armando svelerà a Marcello di aver visto Caterina a Milano.

Di conseguenza la madre di Anna non si trova negli Stati Uniti come aveva dichiarato la giovane. Scoperto ciò, Marcello si recherà a Reggiolo con l'aiuto di Armando, scoprendo che Caterina non si trova negli Stati Uniti ma in Italia. Dopo aver riflettuto a lungo, i due uomini decideranno di rivelare tutto a Salvatore, compreso il fatto che Anna rientrerà in città il giorno seguente. Dopo la pubblicazione degli articoli sul suo rapporto con Ezio, Veronica verrà aggredita da alcune donne bigotte che l'accuseranno di essere la concubina del suo compagno. Dopo essere rientrata a Milano, Anna andrà a trovare Salvatore a cui sarà costretta a raccontare una scioccante verità.

Vito aiuta Maria a decidere se partire o no per la Costa Azzurra. Gloria rivelerà a Ezio che Veronica è stata aggredita. Don Saverio lo verrà a sapere e consiglierà ad Ezio di non vivere nello stesso tetto della compagna.