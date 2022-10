Salvatore ed Elvira si innamorano nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 7? Questa è una delle domande che si stanno facendo i telespettatori della soap, dopo aver visto le ultime vicende. Irene si è infortunata e non può partecipare alla gara di ballo con Salvo. Il testimone passerà a Elvira, che si sente poco adatta al ruolo. Resta però affascinata dalla dolcezza di Salvatore che la rassicura e la fa sentire bella.

Intanto, Anna è lontana e ha altro a cui pensare. Sappiamo benissimo che la misteriosa Imbriani ha un segreto che riguarda il suo passato.

Non è in America con la madre, ma per ben altro, anche se al momento tutto tace. Il pensiero va a Quinto, dato che nei primi spoiler della stagione era trapelato il suo inaspettato ritorno.

Salvatore ed Evira si avvicinano: Il Paradiso delle signore anticipazioni

Dal momento che Irene non può accompagnare Salvatore al ballo, occorre un'altra dama. Il pensiero va a Elvira, anche se si sente goffa e incapace. Cominciano le prove e anche il giovane Amato non sembra un ballerino provetto. Tuttavia, tra risate e tanta ironia, i due decidono di accendere la musica, per creare l'atmosfera adatta.

Salvatore ed Elvira sono in imbarazzo, ma iniziano a ballare piuttosto bene. Tra loro c'è sintonia e i passi arrivano da soli, come per magia.

In un istante i loro occhi si sono incrociati e si è notato che quello sguardo non era propriamente di amicizia.

Non si esclude dunque che nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore la loro amicizia non si trasformi in qualcosa di più. Perché questa ipotesi? Sappiamo che Anna sta mentendo e che quando la verità verrà a galla, stravolgerà ogni equilibrio.

Anna continua a tenere nascosto il suo segreto a Salvatore

Perché Anna è andata in America? Non certo per accompagnare la madre malata e bisognosa di un'operazione. Guarda caso, ha voluto - anzi, ha preteso - che Salvatore restasse a casa, angosciata e terrorizzata dopo quella telefonata che ha ricevuto.

Ormai si sa che Quinto è vivo e la nostra ipotesi è che si trovi in America, costretto magari a nascondersi.

Sarà questo il segreto ancora non svelato di Anna? Non dimentichiamo poi che la misteriosa Imbriani non ha ancora detto a Salvatore della vera paternità di Irene, dettaglio non trascurabile.

Salvatore potrebbe tradire Anna nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore

Prima o poi la verità dovrà venire a galla, Anna dovrà pur tornare dall'America e dare le dovute spiegazioni. Conoscendo il carattere fumantino di Salvo, si prevedono scintille.

Ma non solo: lo stesso Emanuel Caserio, in una precedente intervista, aveva svelato che, quando Salvo avrebbe scoperto la vera paternità di Irene, non l'avrebbe presa affatto bene.

Salvo in questi giorni sta apprezzando la dolcezza di Elvira e la sua spontaneità e alcuni loro sguardi sono stati piuttosto esaustivi. Non possiamo escludere che Salvatore, appresa la verità e furioso come non mai, si consoli tra le braccia della timida Elvira.