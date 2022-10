C'è grande attesa per il ritorno di Quinto ne Il Paradiso delle Signore. Nell'episodio che verrà trasmesso su Rai 1 nel pomeriggio del 3 novembre, Caterina farà una chiamata allarmante a suo genero e Amato andrà nel panico. Poco dopo, Quinto Reggiani si presenterà in Caffetteria e si troverà faccia a faccia con Salvo. Nel frattempo, durante la puntata, le Veneri si prepareranno per la serata di gala e faranno le prove generali per il ballo. Vittorio Conti, invece, assisterà a una lite fra Adelaide e Umberto e inizierà a capire che qualcosa, fra i due cognati, non quadra e, pertanto, chiederà delucidazioni a Matilde.

Il Paradiso delle signore, trama 3/11: Salvo si agita per una chiamata di Caterina

Salvatore non passerà bei momenti e la sua vita sarà scombussolata dal ritorno di Anna a Milano. Il giovane Amato è venuto a sapere che sua moglie non era vedova, come aveva creduto, perché il suo primo marito, Quinto Reggiani, non è deceduto come pensava. A tal proposito, Salvo ha scoperto che Imbriani si era recata in America, per salvare il suo consorte dalla prigionia e non si era recata oltreoceano per la delicata operazione chirurgica di sua mamma. Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 3 novembre rivelano che Caterina telefonerà a suo genero e gli dirà qualcosa che lo farà agitare e Amato sarà scosso per le parole di sua suocera.

Il Paradiso delle signore, episodio 3/11: Salvo si trova faccia a faccia con Quinto

A quel punto ci sarà un colpo di scena inaspettato. Mentre Amato sarà in Caffetteria, a sorpresa, arriverà Reggiani. Pertanto, il primo e il secondo marito di Anna Imbriani si incontreranno per la prima volta. Salvo si troverà faccia a faccia con Quinto, nell'episodio de Il Paradiso delle signore del 3 novembre.

Al momento, non è chiaro cosa si diranno i rivali in amore e non sono trapelati dettagli su quali saranno le parole che si scambieranno i due uomini, durante il loro primo incontro. L'unica cosa certa, attualmente, è che Salvatore avrà una bella gatta da pelare, in quanto sua moglie non è vedova, ma legalmente sposata con l'ex magazziniere del negozio di moda e, quindi, il matrimonio con il figlio di Agnese non sarebbe valido.

Il Paradiso delle signore, puntata 3/11: le Veneri fanno le prove per il ballo

Nel frattempo, mentre in Caffetteria Salvo e Quinto capiranno come risolvere i loro problemi sentimentali e familiari, le Veneri trascorreranno momenti ben più di spensieratezza. Nell'episodio della fiction di Rai 1 del 3 novembre, le commesse de Il Paradiso delle signore saranno alle prese con le prove generali del ballo e si prepareranno alla serata danzante, a ritmo di valzer. Durante la puntata, inoltre, verranno trattate le vicende di Vittorio, che assisterà a un diverbio fra Adelaide e Umberto e chiederà delucidazioni a Matilde. Messa alle strette dal suo collega, Frigerio Di Sant'Erasmo confesserà a Conti, che Guarnieri ha ricattato Marco e la contessa. A quel punto, il direttore del negozio andrà a Villa Guarnieri, per cercare di risolvere la questione.