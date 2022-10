Continua la programmazione Il Paradiso delle Signore su Rai 1 con le nuove puntate dal lunedì al venerdì alle 16:05 e in streaming e in replica su RaiPlay. Il ritorno di Quinto ha sconvolto tutti gli equilibri tra Salvatore e Anna che, per provare a dimenticare i problemi insorti negli ultimi giorni, stanno pensando di fare una crociera. Ma non si può sfuggire al passato, non ora che l'ex della bella Imbriani è vivo e vegeto.

Intanto, Vittorio viene a sapere che Umberto ha ricattato Adelaide mettendo di mezzo il povero Marco e, indispettito, decide di dare una mano al giovane giornalista, al quale è molto legato.

Di seguito, le anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore nuove puntate: Vittorio mette all'angolo Matilde

Umberto non ha pensato alle conseguenze del suo ricatto ai danni di Adelaide, deciso sia a proteggere Flora che riavere le sue quote. Di mezzo non c'è solo la reputazione di Marco, ma anche quella di Matilde. Adelaide questa volta trema per davvero e non sa come comportarsi.

A quel punto, Matilde prende una decisione inaspettata: lasciare Il Paradiso delle Signore senza dare nessuna spiegazione, sperando di far perdere le sue tracce.

Peccato che Vittorio se ne accorga in tempo e la fermi, dopo aver visto un litigio tra Umberto e Adelaide che lo metterà in allerta. Insospettito, mette all'angolo Matilde, pretendendo spiegazioni.

E così, Conti, con tutte le buone intenzioni di salvare Marco, si confronta con l'amico Roberto, che ha sempre un'idea saggia per risolvere le questioni più complicate. Vittorio, poco dopo, si presenta a Villa Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Quinto e Salvo faccia a faccia

Anna ormai ha confessato la verità a Salvatore.

Quinto è vivo ed è scampato a un naufragio, cosa che ha scoperto solo prima di quella telefonata che tutto ha cambiato. Salvatore prova a darle fiducia, ma il suo istinto è più forte di tutto ed è certo che le cose cambieranno quando Quinto e Irene si incontreranno.

Ebbene sì, perché Salvo non sa ancora che Irene è in realtà figlia di Massimo, altra bugia di Anna della quale è all'oscuro e che avrà notevoli conseguenze quando, inevitabilmente, verrà a galla.

Nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore che andranno in onda su Rai 1, Salvatore cadrà in vortice di ansia e di apprensione quando riceverà la telefonata di Caterina.

Proprio in quel momento, la situazione prenderà una piega completamente inaspettata, dato che dalla porta della Caffetteria entrerà niente di meno che Quinto in carne e ossa. Come reagirà Salvo? Sarà interessante ora seguire l'evolversi della spinosa faccenda e in che posizione si metterà Anna.