Il Paradiso delle Signore, la soap opera italiana in onda dal lunedì al venerdì alle 16:05 su Rai1 si è già confermata un successo negli Auditel della fascia pomeridiana. Alla sua settima stagione, continua ad appassionare milioni di spettatori con trame appassionanti e ricche di colpi di scena.

Nel terzo episodio settimanale de Il Paradiso che andrà in onda mercoledì 5 ottobre, Ezio riuscirà a sorprendere la sua fidanzata Veronica, insieme a Gemma e Stefania. La signorina Colombo verrà intervistata dalla Rai per il suo libro, ma deluderà le aspettative del fidanzato.

Elvira non saprà se accettare il passaggio di testimone di Irene, mentre Clara sarà felice di ricevere una nuova bicicletta grazie ad Alfredo.

Marco deluso da Stefania ne Il Paradiso

Nella prima parte del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, Ezio organizzerà una sorpresa per Veronica in occasione del loro anniversario di fidanzamento. Per rendere la sorpresa perfetta in ogni aspetto, il signor Colombo chiederà l'aiuto di Stefania e di Gemma per accogliere Zanatta al suo rientro a casa. Inoltre, tale complicità sarà utile alle due "sorellastre" per mettere una pietra sul passato e riconciliarsi.

Nel frattempo, il successo del libro di Stefania è arrivato al grande pubblico e per lei arriverà un'occasione imperdibile: rilasciare un'intervista per la Rai.

Per l'aspirante giornalista significherà molto, in quanto la storia di sua madre potrà arrivare a molte più persone che potrebbero battersi per il rilascio di Gloria Moreau. Più tardi, la troupe della Rai arriverà al Paradiso per parlare con Stefania davanti alle telecamere, ma sarà proprio il comportamento della ragazza a deludere Marco.

Salvatore vincerà la gara insieme ad Elvira

Successivamente, Irene chiederà ad Elvira di prendere il suo posto per la gara di ballo insieme a Salvatore. La sorella di Paola sarà titubante sulla proposta e temerà che l'esibizione di twist possa esporla a dei giudizi sul suo aspetto fisico. Ciononostante Salvatore riuscirà a rassicurarla con la sua dolcezza e a farle cambiare idea, così la venere deciderà di gareggiare.

Più tardi, i due ragazzi torneranno in caffetteria con una vittoria in tasca e festeggeranno il loro trionfo con gli amici.

Alfredo combattuto tra Irene e Clara

Infine, Clara rimarrà sorpresa di ricevere una nuova bicicletta e sarà entusiasta di questo regalo. A consegnargliela sarà il capo magazziniere Armando Ferraris che, però, le confiderà sia stato Alfredo Perico a lavorare sul suo mezzo e che il merito di questo risultato è del giovane ragazzo. L'aiutante magazziniere del Paradiso sembrerà combattuto tra la nuova venere e la capo commessa che potrebbe ingelosirsi.