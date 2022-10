La fortunata serie televisiva di successo Il Paradiso delle signore prodotta da Aurora Tv per Rai Fiction continua ad appassionare i fan. Gli spoiler dell’episodio in programmazione il 13 ottobre 2022, a partire dalle ore 16:05 circa, raccontano che al centro della scena ci sarà la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina). Quest'ultima farà capire di non essere per niente intenzionata a mollare la presa per tornare con il cognato Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), poiché proverà ancora dei sentimenti nei confronti dello stesso.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 13 ottobre: Veronica vuole invitare Gloria a cena

Nella ventiquattresima puntata della soap opera, che verrà trasmessa su Rai Uno giovedì 13 ottobre nella solita fascia pomeridiana, Vittorio (Alessandro Tersigni) si farà venire in mente una delle sue idee, poiché non ha trovato lo slogan pubblicitario per la campagna di solidarietà alle vittime della tragedia del Vajont a cui ha partecipato su invito dell’amico Roberto (Filippo Scarafia). Il direttore, in maniera del tutto casuale, avrà l’intuizione giusta non appena metterà le mani in una lettera firmata da Matilde (Chiara Baschetti). Conti quindi farà dei salti di gioia senza ombra di dubbio, quando ad avere la meglio sarà lui.

Intanto Veronica (Valentina Bartolo), non avendo nascosto il suo turbamento per il ritorno della capocommessa Gloria (Lara Komar), al fine dimostrarle di essere in pace con lei sarà intenzionata a invitarla a cenare a casa Colombo. Dietro a questo gesto della madre di Gemma (Gaia Bavaro) in realtà sarà evidente che si nasconderà il timore che il suo promesso sposo Ezio (Massimo Poggio) possa tornare con l’ex moglie prima o poi.

Flora rimane delusa dal lavoro svolto da Maria, Marcello invita Adelaide a voltare pagina

Nel contempo Paola (Elisa Cheli), dopo aver visto Maria (Chiara Russo) abbastanza scoraggiata, inviterà la stilista Flora (Lucrezia Massari) a guardare attentamente i bozzetti della fanciulla che non ha apprezzato a primo sguardo. Sfortunatamente la giovane Ravasi non potrà che rimanere nuovamente delusa dal lavoro svolto dalla ricamatrice.

Per terminare Marcello (Pietro Masotti), quando vedrà la contessa Adelaide ancora presa dal commendatore Guarnieri, le consiglierà di dare una svolta alla sua vita sentimentale, e quindi a permettere al cognato di viversi in pace la relazione con la figlia del defunto Achille Ravasi (Roberto Alpi).