Prosegue l'appuntamento con le vicende della nuova stagione della soap opera Il Paradiso delle signore, trasmessa su Rai 1 dal lunedì al venerdì.

Le anticipazioni dell’episodio in onda il 20 ottobre, rivelano che l’attenzione sarà posta ancora sulla new entry Matilde Frigerio di Sant’Erasmo (Chiara Baschetti) che riceverà una missiva da parte di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), dopo non aver gradito il fatto che lo stesso ha realizzato per merito suo lo slogan per una campagna di solidarietà per le vittime della tragedia del Vajont.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 20 ottobre: Salvatore messo a dura prova, Clara non è sincera con le colleghe

Nella 29^ puntata della serie televisiva in programmazione su Rai 1 giovedì 20 ottobre dalle ore 16:05 circa, per cominciare il consiglio che Adelaide (Vanessa Gravina) ha dato a Marcello (Pietro Masotti) per entrare a far parte del mondo della finanza turberà Salvatore (Emanuel Caserio). In particolare quest’ultimo sarà messo a dura prova alla caffetteria proprio a causa degli impegni professionali del suo socio di lavoro. Intanto la stilista Flora (Lucrezia Massari) non nasconderà il proprio evidente fastidio quando apprenderà che la ricamatrice Maria (Chiara Puglisi) su richiesta di Matilde ha il compito di creare da sola l’abito che dovrà indossare una giovane baronessa per il debutto in società.

Nel contempo Clara (Elvira Camarrone) non sarà sincera con le colleghe, dato che non dirà a nessuno di essere costretta a tornare al paese su ordine del parroco Don Saverio (Andrea Lolli): Irene (Francesca Del Fa) spiazzerà tutti con un gesto inaspettato proprio nei confronti della nuova "venere", dopo aver saputo che è disperata al pensiero di dover andarsene via dal capoluogo lombardo.

Stefania chiede supporto al fidanzato Marco, Vittorio tenta di farsi perdonare da Matilde

Successivamente Stefania (Grace Ambrose) dopo la presentazione del suo libro, chiederà al suo amato fidanzato Marco (Moisè Curia) di intercedere con il giornalista deciso a rendere pubblica la relazione tra suo padre Ezio (Massimo Poggio) e Veronica (Valentina Bartolo): per non far scoppiare lo scandalo sarà necessario l’intervento della contessa di Sant’Erasmo.

Per concludere Vittorio attuerà un piano per ottenere il perdono di Matilde dopo averla fatta infuriare: il direttore scriverà una lettera alla donna, che ne rimarrà colpita.