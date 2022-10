La soap opera italiana Il Paradiso delle signore prosegue la propria messa in onda su Rai 1. Nel corso della puntata del 21 ottobre 2022, diventerà di pubblico dominio che il signor Ezio Colombo (Massimo Poggio) si è lasciato alle spalle il matrimonio con l’ex moglie Gloria Moreau (Lara Komar) e di aver intrapreso una storia d’amore con Veronica Zanatta (Valentina Bartolo): il rapporto tra quest’ultima e il suo promesso sposo verrà reso noto sui giornali.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 21/10: Salvatore teme che Marcello lasci la caffetteria

Gli spoiler del 30° episodio dello sceneggiato in programmazione venerdì 21 ottobre nella consueta fascia pomeridiana dicono che Clara (Elvira Camarrone) potrà fare un sospiro di sollievo grazie alla collega Irene (Francesca Del Fa), che a sorpresa deciderà di farla alloggiare nell’appartamento che condivide con le altre veneri. Alfredo (Gabriele Anagni) approfitterà dell’occasione, visto che dopo aver ospitato la parente di Don Saverio (Andrea Lolli) tra le mura del grande magazzino milanese le chiederà di aver bisogno del suo aiuto per poter conquistare Cipriani una volta per tutte.

Nel contempo Salvatore (Emanuel Caserio) sarà convinto che il suo socio di lavoro Marcello (Pietro Masotti) sia intenzionato a smettere di lavorare a la caffetteria, per via dei suoi troppi impegni professionali: il giovane Amato non nasconderà la sua amarezza al pensiero di rimanere senza il suo amico.

Successivamente Matilde (Chiara Baschetti) non perderà tempo per complimentarsi con la ricamatrice Maria (Chiara Russo), per aver realizzato un modello di classe che verrà apprezzato anche dalla baronessina Foppa: la stilista Flora (Lucrezia Massari) vista la situazione inizierà a temere per la sua posizione in atelier.

Marco non riesce a impedire lo scandalo sul signor Colombo, Vittorio e Matilde a cena insieme

Intanto Ezio e Veronica riceveranno una notizia scioccante: in particolare nonostante l’intervento di Marco per evitare uno scandalo assicurato, verrà riportata sul giornale la relazione tra il signor Colombo e la madre di Gemma (Gaia Bavaro).

Infine Vittorio (Alessandro Tersigni) continuerà a non mollare la presa su Matilde, dopo averle scritto una lettera per farsi perdonare: nello specifico Conti inviterà a cena la parente della contessa Adelaide (Vanessa Gravina), e nel corso della serata approfondiranno la loro conoscenza.