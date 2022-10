La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame della fiction daily creata da Giannandrea Pecorelli, riguardo alla puntata trasmessa lunedì 24 ottobre hanno visto Stefania Colombo (Grace Ambrose) non menzionare a Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) il messaggio ricevuto da Federico Cattaneo (Alessandro Fella). Irene Cipriani (Francesca Del Fa) ha quindi chiesto alla coinquilina se avesse detto al partner della missiva ricevuta, ma Colombo junior aveva preferito sviare asserendo: "Glielo dirò!

Sto aspettando il momento giusto." Le motivazioni dietro tale omissione della figlia di Ezio (Massimo Poggio), però, non sono state chiare e si potrebbe ipotizzare che la ragazza sia talmente rimasta interdetta dal contenuto della missiva da preferire, almeno per il momento, non mettere al corrente il fidanzato. A tal proposito, Federico potrebbe aver scritto nella lettera di provare dei sentimenti per Stefania, spiazzando di conseguenza Colombo.

Il rapporto tra Federico e Stefania

Tra la quinta e la sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, i telespettatori hanno potuto assistere a un bel legame tra Federico e Stefania. Se da un lato, però, Cattaneo è parso sempre osservare Colombo con gli occhi dell'amicizia, così non sembrava affatto a parti invertite, difatti la figlia di Gloria Moreau (Lara Komar) si era presa una cotta per il ragazzo.

Innamoramento che, nonostante i reiterati aiuti di Irene all'amica per dar vita a una coppia, era rimasto non corrisposto. Stefania, col trascorrere della scorsa stagione, aveva poi trovato in Marco quel fidanzato amorevole che tanto desiderava, sebbene non sia mai stato chiaro se avesse realmente messo una pietra sopra riguardo la sbandata che aveva preso per Cattaneo.

Federico potrebbe aver scritto a Stefania di provare dei sentimenti per lei

Il messaggio scritto da Federico per Stefania potrebbe contenere dei semplici complimenti per i successi editoriali che sta ottenendo con il libro "La madre ritrovata".

Ipotesi che cozzerebbe con la reazione omertosa della scrittrice in erba, con quest'ultima che era sembrata nascondere al fidanzato il messaggio ricevuto per evitare una scenata di gelosia.

A fronte di ciò è possibile che Federico possa essersi accorto, a scoppio ritardato, di provare dei sentimenti per Stefania e abbia deciso di scriverle un messaggio per comunicarlo alla ragazza.