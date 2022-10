Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera italiana, nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, riportano che Salvo (Emanuel Caserio) confesserà a Marcello (Pietro Masotti) di aver detto addio per sempre alla neo moglie Anna (Giulia Vecchio). Elvira (Clara Danese), intanto, proverà a confortare il cameriere, ma quest'ultimo avrà una reazione spropositata, tanto che Irene (Francesca Del Fa) tenterà di parlare col giovane Amato, e chiarire il malinteso tra lo stesso e la nuova Venere.

Salvatore, infine, deciderà che partire per Londra potrebbe essere la scelta migliore per lui in questo delicato momento. Nel frattempo Barbieri avrà un'idea per alleviare i tormenti della contessa Adelaide (Vanessa Gravina). La partenza di Amato junior alla volta di Londra potrebbe far sì che la Caffetteria non venga gestita come si deve, in quanto Marcello potrebbe prendersi poca cura del locale per dedicarsi maggiormente alla sua scalata sociale.

Le ambizioni professionali di Marcello

Dall'inizio della settima stagione della soap opera, complici gli studi di economia e finanza pagati dalla signora Di Sant'Erasmo, Marcello sta dando dimostrazione di voler raggiungere una ragguardevole posizione sociale, sia per il prestigio personale che per avere più chance di riconquistare Ludovica (Giulia Arena).

Tali ambizioni professionali stanno trovando il massiccio supporto della contessa Adelaide, la quale ha anche trovato per Barbieri un impiego al fianco di uno dei più illustri banchieri d'Italia.

D'altro canto, però, Salvatore sta vivendo questa "nuova versione" del socio con qualche preoccupazione sul groppone, in quanto in più occasioni Marcello ha dato dimostrazione di non essere dedito al lavoro in Caffetteria come un tempo.

Marcello potrebbe infischiarsene della Caffetteria dopo la partenza di Salvatore

La partenza di Salvatore alla volta di Londra, dopo che il cameriere dirà addio ad Anna, potrebbe essere la chiave di volta di questa storyline inerente alla Caffetteria.

Col giovane Amato in Gran Bretagna, difatti, Marcello sarebbe l'unico punto di riferimento al locale ed eventuali dimenticanze o procrastinazioni graverebbero sull'andamento del bar.

Spiccatamente dedito a farsi un nome in società, Barbieri potrebbe mettere la Caffetteria in secondo piano tra le sue priorità professionali o addirittura chiuderla finché Salvo non rientri a Milano.