Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 di questo 2022 si preannunciano dense di sorprese. Occhi puntati in primis sulle vicende di Gloria, la quale si renderà conto delle difficoltà che stanno riscontrando in casa Colombo e deciderà di prendersi cura di Gemma.

Intanto per Salvatore arriverà il momento di fare i conti con una amara verità: sua moglie Anna, partita per gli Stati Uniti d'America, gli ha detto solo una marea di bugie.

Ezio e Veronica nei guai nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 di questo 2022 rivelano che le vicende di casa Colombo diventeranno sempre più intricate e complicate.

Il motivo? Dopo che la love story tra Ezio e Veronica è uscita allo scoperto, i giornalisti continueranno a tenerli "sotto controllo" e in tal modo renderanno impossibile la loro vita.

Gloria si renderà conto che la situazione è molto complicata non solo per i due diretti interessati ma anche per la giovane Gemma.

La venere del grande magazzino milanese, infatti, si ritroverà a fare i conti con l'insistenza dei giornalisti che cercheranno in tutti i modi di estrapolarle qualche dichiarazione e riflessione sulla vicenda che vede protagonista sua mamma.

Gloria protegge Gemma: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2022

Ebbene, contrariamente ad ogni aspettative, sarà Gloria a rendersi conto che la situazione potrebbe assumere una piega inaspettata anche per la stessa Gemma.

In queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 2022, Gloria deciderà di proteggere Gemma, lasciandosi definitivamente alle spalle tutto il male che la ragazza le ha fatto.

Gloria chiederà alle veneri di proteggere Gemma e di starle vicino in questo momento complicato, così da poterle far sentire tutto il loro calore e l'affetto di cui ha bisogno in questo difficile momento della sua vita.

Salvatore scopre le bugie di Anna nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 2022

E poi ancora, le anticipazioni sui prossimi episodi de Il Paradiso delle signore di questo 2022 rivelano che si tornerà a parlare anche di Anna Imbriani.

La moglie di Salvatore ha lasciato Milano per trasferirsi un po' di tempo in America, sostenendo che sua mamma doveva essere operata urgentemente.

Salvatore, però, comincerà a preoccuparsi quando non potrà mettersi più in contatto con la sua amata: la donna sembra essere sparita nel nulla e ben presto il ragazzo si renderà conto che c'è qualcosa che non va.

Sì, perché i nuovi episodi di questa settima stagione, permetteranno a Salvatore di scoprire le bugie che gli sono state raccontate da Anna.

La donna non è mai partita per l'America ed ha sempre mentito a suo marito: un durissimo colpo per Salvo che, ben presto potrà affrontare "faccia a faccia" Anna.