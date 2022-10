L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 continua a riservare colpi di scena e, le anticipazioni delle nuove puntate che presto saranno in onda in prima visione assoluta, rivelano che ci sarà sempre più spazio per le vicende di Vito Lamantia. Il nuovo contabile assunto all'interno del grande magazzino non passerà inosservato, dato che ha alle spalle una storia particolare che non è ancora emersa.

Spazio poi all'arrivo di Tancredi, il crudele fratello di Marco, che prima di approdare a Milano giocherà "sporco" proprio alle spalle del fidanzato di Stefania.

Vito Lamantia al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 che andranno in onda nel corso delle ultime settimane del 2022 in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che il personaggio di Vito occuperà sempre più spazio all'interno delle trame della soap. Il giovane siciliano dopo essere stato assunto come nuovo contabile del grande magazzino milanese, si invaghirà della bella Maria e cercherà di fare il possibile per poterla conquistare.

Tuttavia non sarà semplice riuscire a far breccia nel cuore della giovane venere del Paradiso che, nel frattempo, continuerà a studiare per diventare stilista a tutti gli effetti.

Vito nasconde segreti sul suo passato: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

A svelare un po' di spoiler su quello che succederà nelle prossime settimane, ci ha pensato l'attore Elia Tedesco. L'interprete di Vito Lamantia nel cast della soap opera pomeridiana di Rai 1, ha svelato che il suo personaggio nasconde un passato misterioso che verrà rivelato nel corso delle prossime settimane.

Insomma, Vito nasconde dei segreti sulla sua vita trascorsa in Sicilia e tutta la verità - attualmente ignota secondo le anticipazioni - verrà a galla solo nel corso dei futuri episodi della soap opera.

Tancredi crudele col fratello nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Inoltre, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Marco e suo fratello Tancredi.

Il giovane fidanzato di Stefania si ritroverà a dover affrontare una questione particolarmente spinosa dopo la pubblicazione del suo articolo sul disastro del Vajont.

Il fratello Tancredi si prodigherà ad emanare un comunicato stampa in cui prenderà le distanze da quel pezzo e come se non bastasse, comincerà a giocare sporco alle spalle del ragazzo. Tancredi mostrerà tutta la sua crudeltà, provando a ostacolare la carriera di Marco, servendosi delle sue importanti conoscenze, tanto da mettere in crisi il ragazzo.