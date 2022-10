Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap dell pomeriggio di Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda lunedì 7 novembre svelano nuovi colpi di scena. Salvatore prenderà una decisione molto sofferta riguardo al suo matrimonio, al contempo Adelaide continuerà la sua guerra contro Umberto, cercando di portare quante più persone possibile dalla sua parte. Problemi in vista fra Umberto ed Ezio. Maria, invece, chiederà aiuto al signor Armando per una questione di lavoro.

Il Paradiso, anticipazioni 7/11: la scelta del giovane Amato

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore del 7 novembre succederà qualcosa di irreparabile. Il protagonista di questa triste vicenda sarà Salvatore, il quale dovrà fare i conti ancora una volta con una terribile delusione in amore. Il giovane, dopo aver appreso la verità su Quinto, si renderà conto di essere di troppo. Del resto Reggiani c'era prima di lui e non ha alcuna colpa se è stato ritenuto morto. Pertanto il figlio di Agnese arriverà alla conclusione di dover lasciare libera Anna. Il ragazzo le dirà addio, in modo da permetterle di ricongiungersi con Quinto e di tornare a formare una famiglia con lui. Il povero Salvatore confesserà a Marcello di essere a pezzi a causa di questa separazione forzata.

Il Paradiso, spoiler 7 novembre: Adelaide vuole Vittorio dalla sua parte

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso che andrà in onda il 7 novembre preannunciano che Adelaide continuerà a tramare contro Umberto. La contessa vorrà in tutti i modi farla pagare al suo ex, pertanto penserà di coinvolgere nuove persone nella sua personale battaglia contro Guarnieri.

Vittorio si troverà al centro di questa disputa. La contessa, difatti, gli proporrà di passare dalla sua parte, diventando suo alleato. Conti, però, non sembrerà cedere. Il direttore non vorrà intromettersi in faccende private fra lui e Adelaide.

Episodio del 7/11 de Il Paradiso: Umberto umilia il padre di Stefania

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore del 7 novembre verrà dato spazio anche alle vicende professionali della giovane Puglisi.

Quest'ultima realizzerà un nuovo modello seguendo le indicazioni di Flora. La ragazza per realizzarlo chiederà l'aiuto di Armando. A opera terminata, Maria la mostrerà alla signorina Gentile. Al contempo Umberto avrà un diverbio con Ezio. Guarnieri, infatti, umilierà il padre di Stefania. Quest'acredine scaturirà da una scelta presa da Colombo senza consultarlo. Ezio infatti, senza prima consultarsi con Umberto, concederà un permesso straordinario alle operaie della fabbrica.