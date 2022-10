Continua su Rai 1 la programmazione della Serie TV italiana Il Paradiso delle Signore, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 15:55. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 31 ottobre a venerdì 5 novembre, Anna rivelerà a Salvo che Quinto non è morto, ma si trovava in un carcere del Sud America. Tornato in città avrà modo di rivedere sua figlia Irene. Inoltre Armando chiederà spiegazioni a Vito del perchè nel suo portafoglio ha una foto di Maria, mentre Umberto ricatterà Adelaide.

Conti e Matilde vogliono organizzare una serata di gala

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 31 ottobre, Anna spiegherà a Salvo come il marito Quinto in realtà non è morto, ma si trovava rinchiuso in una prigione del Sud America. Intanto Matilde chiederà a Vittorio di vendere in sartoria dei prodotti di intimo. Inoltre Maria sarà nuovamente offesa da Flora e troverà conforto in Vito. Ravasi riferirà a Umberto il trattamento inopportuno che Adelaide ha avuto nei suoi confronti. Il commendatore deciderà che è arrivato il momento di fare qualcosa.

Nell'episodio di martedì 1 novembre, Salvo sarà preoccupato per il proseguo della relazione con Anna dopo il ritorno di Quinto. Ad alimentare le sue paure ci sarà pure Caterina.

Nel frattempo Conti e Matilde saranno intenzionati a organizzare una serata di gala che si rifarà al film il Gattopardo. Dopo che quest'ultimo sarà proiettato, nell'atelier ci sarà un ballo e Veneri danzeranno il valzer insieme a un cavaliere. Vittorio chiederà a Frigerio di farlo insieme a lui, ma la donna rifiuterà. In tutto questo Armando apprenderà delle notizie su Vito che lo metteranno in agitazione.

Quinto si presenta in caffetteria

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 2 novembre, Adelaide tenterà in ogni modo di non dire a Matilde che Umberto la ricatta. Intanto Anna tranquillizzerà Salvo. Quest'ultimo penserà a Irene e al fatto che finalmente potrà riabbracciare il padre. In seguito la donna inviterà Amato a fare insieme una crociera e l'uomo confiderà che le cose tra loro possano sistemarsi.

Inoltre Armando chiederà a Vito per cui tiene una foto di Maria nel portafoglio.

Nella puntata di giovedì 3 novembre, le ripetute pressioni di Guarnieri verso Adelaide finiranno per portare delle conseguenze anche a Matilde, la quale è propensa ad andare via dal Paradiso. Vittorio però si renderà conto che qualcosa in azienda non va bene e chiederà immediate spiegazioni a Frigerio. Conti vorrà salvare la posizione di Marco e dopo aver parlato con Landi, andrà direttamente a Villa Guarnieri per risolvere la faccenda. In tutto questo Salvo sarà scosso da una chiamata di Caterina e dall'arrivo in caffetteria di Quinto.

Umberto non sopporta l'ingerenza di Vittorio

In base agli spoiler di venerdì 4 novembre, Umberto non prenderà bene l'ingerenza di Vittorio.

Al contrario Matilde ne sarà felice. Intanto Anna apprenderà da Salvo della visita di Quinto e ora lui potrà rivedere Irene. Amato vedendo insieme Anna e il marito, finirà per prendere una scelta inaspettata. Inoltre Vito verrà a conoscenza che Maria non ci sarà alla serata di gala e si proporrà di starle accanto. Infine Matilde arriverà al Paradiso per l'evento e questa volta accetterà l'invito a danzare di Vittorio.