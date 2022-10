Grandi novità nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore 7, che continua a registrare ascolti altissimi su Rai 1. Fari puntati su Adelaide, che in questo momento sta usando tutte le sue energie per mettere al tappeto Flora, rea di avergli rubato l'amore di Umberto e di averla messa in ridicolo al Circolo. La contessa continuerà con la sua vendetta, agendo però su un altro piano e per farlo di servirà di Matilde, che si troverà così in contrasto con Vittorio. Tuttavia, Adelaide tornerà a sorridere al fianco di un altro uomo, come ha rivelato l'attrice Vanessa Gravina in una sua recente intervista.

Ma chi sarà?

Di seguito, le nuove anticipazioni Il Paradiso delle signore, in onda dal lunedì al venerdì alle 16:05 su Rai 1 e in replica sul portale RaiPlay.

Adelaide con il cuore a pezzi: Il Paradiso delle signore anticipazioni

La contessa non ha fatto mistero di essere a pezzi per la storia finita con Umberto e per il fatto che Flora ora è al suo fianco. La sua più grande paura è che il commendatore possa chiedere alla sua nuova fiamma di sposarlo. Se così fosse, per lei non ci sarebbero più possibilità di riavere Umberto.

E così, la bella Sant'Erasmo non mollerà la presa. Nella sua intervista a Nuovo Tv, Vanessa Gravina ha rivelato che, nelle prossime puntate Il Paradiso delle signore, Adelaide vorrà la testa di Umberto.

Al momento, agirà sul fronte economico, cambiando idea sulla vendita delle quote all'ultimo momento.

Vittorio si troverà in grande difficoltà e Adelaide affiderà tutto a Matilde, a patto che distrugga l'odiata Flora. Ma c'è di più.

Un nuovo amore per Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

In un primo momento, Adelaide cercherà di nuovo l'amore di Umberto, ma riceverà l'ennesima delusione.

Il destino, però, sarà benevolo con lei. Vanessa Gravina ha rivelato infatti un interessante retroscena: un uomo che già conosce molto bene /e dunque presente nel cast della soap) tornerà a farle sentire le farfalle nello stomaco.

L'attrice non ha rivelato il nome del nuovo amore di Adelaide, ma i fan si sono scatenati sui social, ipotizzando che il fortunato sia incredibilmente Marcello, con il quale la contessa ha stretto un forte legame.

Non si esclude che Barbieri, disilluso dalla possibilità di riconquistare Ludovica, si lasci tentare dall'avvenenza e dal fascino indiscusso della sua mentore.

Insomma, si apre un altro capitolo per Adelaide, che potrebbe voltare pagina con Umberto al fianco di un altro uomo che la farà felice. Chissà che non lasci perdere anche la sua ostinata vendetta ai danni di Flora, una volta che avrà ritrovato il sorriso e la gioia di vivere senza essere tormentata dal rancore.